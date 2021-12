Годишно съдържание

сп. „Чуждоезиково обучение“, том 48 (2021 г.)

НАУЧНО СПИСАНИЕ

Annual Contents

Foreign Language Teaching Journal,

Vol. 48 (year 2021)

СТРАНИЦИ / PAGES

Книжка 1 / Number 1: 1 – 112

Книжка 2 / Number 2: 113 – 224

Книжка 3 / Number 3: 225 – 332

Книжка 4 / Number 4: 333 – 444

Книжка 5 / Number 5: 445 – 556

Книжка 6 / Number 6: 557 – 660

APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

9 – 18 Мотивационен и етнокултурен потенциал на концепта вода в славянската езикова картина на света [Motivational and Ethnocultural Potential of the Concept Water and its Reflections in the Linguistic View of the World in Slavic Nations] / Мария Добрикова / Mária Dobríková

19 – 31 Сага за исландския език [The Saga of Icelandic] / Яна Чанкова / Yana Chankova

119 – 129 Актуaлни въпpocи нa двуезичнaтa унгapcкo-бългapcкa лекcикoгpaфия [Actual Issues оf Bilingual Hungarian-Bulgarian Lexicography] / Лилянa Леcничкoвa / Lilyana Lesnichkova

130 – 142 Translating Nonce Words (A Corpus Study Based on a Novel) / Svetlana Nedelcheva

231 – 240 Цифровая коммуникация и проблемы перевода (на материале болгарских и русских сетевых текстов) [Digital Communication and Translation Problems (Based on Bulgarian and Russian Network Texts)] / Людмила Карпенко / Liudmila Karpenko

241 – 254 La didactique du FLE à la croisée des sciences cognitives et discursives / Elena G. Tareva, Elena Porshneva, Indira Abdulmianova

339 – 351 Рекламный телетекст в зеркале интертекстуальности и интердискурсивности [Bulgarian and Russian TV Advertisement in the Mirror of Intertextuality and Interdiscursivity] / Надя Чернева, Боряна Тенчева / Nadya Cherneva, Boryana Tencheva

352 – 359 The Rise of Translation Studies in Bulgaria / Irena Kristeva

360 – 371 Немските лексикални единици, съдържащи суфиксоида -weise, и техните еквиваленти в българския език [German Lexical Units Containing the Suffixoid -Weise and their Equivalents in the Bulgarian Language] /

Елена Иванова Николова-Кискинова / Elena Ivanova Nikolova-Kiskinova

451 – 464 Отклонения в усвояването на ударението от студенти медици от славянски страни и подходи за тяхното преодоляване [Deviations in Mastering the Word Stress by Medical Students from other Slav Countries and Approaches to their Overcoming] / Теодора Вълова / Teodora Valova

563 – 566 Синтаксисът като езикова онтология [Syntax as a Language Ontology] / Мариана Георгиева / Mariana Georgievа

567 – 578 Интернационализм «аванс» в русском и болгарском языках: сопоставительный анализ [International Word “аванс” in Russian and Bulgarian languages: comparative analysis] / Ольга Барабаш, Антония Пенчева / Olga Barabash, Antonia Pencheva

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY / МЕТОДИКА

32 – 42 Глаголы и дополнения как модель описания содержания метапредметных компетенций в ожиданиях и представлениях участников рынка труда [Verbs and Proposition Phrases as a Model for Describing the Content of Metasubject Competencies in the Perspectives and Expectations of Labor Market Participants] / Весманов С.В., Жадько Н.В., Весманов Д.С., Акопян Г.А. / Sergey V. Vesmanov, Natalya V. Jadko, Dmitriy S. Vesmanov, Gurgen A. Akopyan

43 – 57 „Чёрные дыры“ в понимании – к вопросу об осложнении текста перевода в детском восприятии [“Black Holes” in Comprehension, or on the Complexity of the Translated Text in Children’s Reception] / Эдита Манастерска-Вионцек / Edyta Manasterska-Wiącek

143 – 154 Опыт преподавания устного перевода магистрантам-лингвистам в режиме дистанционного обучения [Distance Teaching of Consecutive and Simultaneous Interpreting to Graduate Students: a Case Study] / Ирина Тивьяева, Альбина Водяницкая / Irina Tivyaeva, Albina Vodyanitskaya

155 – 167 Мотивации и затруднения на съвременните ученици при изучаването на чужд език [Motivations and Difficulties in Learning Foreign Language that Contemporary Students Face] / Георги Джумайов / Georgi Dzhumayov

168 – 174 Mетодът „Глобални симулации” при преподаване на испански в сферата на ихтиологията [The “Global Simulations” Model in the Teaching of Spanish in the Field of Ichthyology] / Михал Павлов / Mihal Pavlov

175 – 182 Diachronic Analysis and Deictic Means of French Benevolences and Curses /

Nargiz Seidova

255 – 265 Развитие на професионални и комуникативни умения на студенти в инженерни дисциплини [Developing Professional and Communication Skills of Students in Engineering Disciplines] / Цветелина Вукадинова, Сеня Терзиева, Младен Попов / Tsvetelina Vukadinova, Senya Terzieva, Mladen Popov

266 – 280 Интегриране на приложението Duolingo for Schools в обучението по трети език [Integrating Duolingo for Schools in Third Language Acquisition] / Петър Тодоров / Petar Todorov

281 – 288 За някои по-типични особености, свързани с процеса на преподаване и изучаване на испански юридически език за чужденци [About Some Peculiarities of Teaching and Learning Spanish Legal Language to Non-Native Speakers] / Радомира Видева / Radomira Videva

289 – 296 Online Collaborative Writing: a Tool for Enhancing Students’ Business Skills and Cross-Cultural Awareness / Aneta Stefanova

372 – 378 Структура педагогической речи на занятии в электронной среде [The Structure of the Pedagogical Speaking in Online Lessons] / Наталья В. Жадько / Natalya V. Jadko

379 – 385 За необходимостта от психологизация на съвременния образователен процес [On the Need for Psychologization of the Modern Educational Process] / Даниела Боянова-Минкова / Daniela Boyanova-Minkova

386 – 397 Students’ Perceptions of the Effectiveness of Online Distance Language Teaching in Higher Education During the COVID-19 Pandemic / Denitza A. Charkova, Elena Somova

465 – 476 Эффективные средства и методы онлайн-обучения русскому языку как иностранному: по материалам анкетирования преподавателей [Effective Tools and Methods of Online Teaching Russian as a Foreign Language: on the Materials of the Teachers Survey] / Ольга Васильевна Анциферова, Леонид Викторович Московкин / Olga V. Anciferova, Leonid V. Moskovkin

477 – 485 Нагласи на обучаваните към използването на технологии в езиковото обучение [Students’ Attitudes towards the Use of Technologies in Language Learning] / Георги Джумайов / Georgi Dzhumayov

486 – 497 Изследване на приложението на инструменти за електронно обучение в български и чуждестранни университети [Research on the Implementation of E-learning Tools by Bulgarian and Foreign Universities] /

Петър Тодоров / Petar Todorov

579 – 585 Decoding Colour Words in English Maritime and Naval Terminology / Galina V. Velikova

586 – 593 К вопросу о содержании функциональной грамотности [On the Content of Functional Literacy] / Наталия Жадько, Мариам Безруких / Natalya Jadko, Mariam Bezrukikh

594 – 603 За някои методически принципи в специализираното чуждоезиково обучение за професията [Some Methodological Principles in Specialized FLT for the Professional Sphere] / Силвия Василева / Silviya Vasileva

LANGUAGE AND CULTURE / ЕЗИК И КУЛТУРА

58 – 66 Изковаването на Аз-а – универсален чужденец [Тhe Forging of the Self – a Universal Alien] / Магдалена Костова-Панайотова / Magdalena Kostova-Panayotova

67 – 76 К вопросу о русскоязычной литературе как фактор сохранения витальности русского языка [To the Question of Russian-Language Literature as a Factor for Preserving the Vitality of the Russian Language] / Ивелина Тодорова / Ivelina Todorova

183 – 190 Език, власт, медия [Language, Power, Media] / Мариана Георгиева / Mariana Georgievа

297 – 309 Совершенствование иностранного (русского) языка в школе посредством пословиц и поговорок [Improving Foreign (Russian) Language at School through Proverbs and Sayings] / Маржана Каролчук / Marzanna Karolczuk

398 – 407 Introduction of Online Language Corpora into Future Translators’ and Interpreters’ Teaching / Elena Zelenina

408 – 416 Универсальные смыслы в русских романах ХХІ века [Universal Meanings in Russian Novels of the 21st Century] / Дмитрий Поль, Алексей Манчев / Dmitriy Pol, Alexey Manchev

498 – 523 Кафе и кафенета в градските пространства на Европа, Ориента и България [Coffee and Cafes in the Urban Spaces of Europe, the Orient and Bulgaria] / Цвета Тодорова / Tsveta Todorova

604 – 613 Публичната реч като лингвистично предизвикателство пред преводача и чуждоезиковото обучение [Linguistic Speech as a Challenge for the Translator and the Foreign Language Tuition] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

614 – 628 Творецът Петър Дачев в списание „Пламък“ [The Artist Petar Dachev in Plamak Magazine] / Кремена Митева / Kremena Miteva

LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY /

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ

77 – 87 Христаки Павлович и неговите уроци по писмописание в „Писменник общеполезен“ (1835) [Hristaki Pavlovich and His Letterwriting Lessons in the „Pismennik Obshtepolezen“ (1835)] / Диана Иванова / Diana Ivanova

191 – 202 Обучението по словашки език в Италия в контекста на словашко-италианските културни взаимоотношения [Slovak Language Teaching in Italy in the Context of Slovak-Italian Cultural Relationships] / Дагмар Крочанова / Dagmar Kročanová

417 – 426 Старобългарското юридическо наследство в преводите на Петър Оджаков: аксиологични аспекти [The Old Bulgarian Juridical Legacy in the Translations of Petar Odzhakov: Axiological Aspects] / Марияна Цибранска-Костова / Mariyana Tsibranska-Kostova

524 – 532 Peace Linguistics: лингводидактический аспект [Peace Linguistics: the Linguodidactic Aspect] / Валерий Ефремов / Valeriy Efremov

629 – 634 Какво е курорт? [What does Kurort mean?] / Иля Златанов / Ilya Zlatanov

EVENTS / ХРОНИКА

88 – 90 Романът като история, историята като роман [Novel as History, History as Novel] / Морис Фадел / Moris Fadel

310 – 313 Десети международен есенен научно-образователен форум на Департамента за информация и усъвършенстване на учители [10th International Autumn Scientific and Educational Forum of the Department for Information and In-Service Training of Teachers] / Петър Петров / Petar Petrov

IN MEMORIAM

533 – 536 В памет на Палмира Легурска [In memory of Palmira Legurska] / Мони Алмалех / Mony Almalech

635 – 638 В памет на Ефим Пасов (1930 – 2019) [In Memoriam of Efim Pasov] / Илка Бирова / Ilka Birova

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

91 – 95 Междукултурна комуникация и дигитализация в образованието [Intercultural Communication and Digitalization in Education] / Милена Йорданова / Milena Yordanova

96 – 100 The Impact of English as a Lingua Franca on the English Language Pedagogy / Natalia Rzońca

101 – 106 Жестовете като памет на културата [Gestures as a Memory of Culture] / Йонка Найденова / Yonka Naydenova.

203 – 206 За езика на личните академични документи на българската морска образователна система [For the Language of the Personal Academic Documents of the Bulgarian Sea Educational System] / Марияна Цибранска-Костова / Mariyana Tsibranska-Kostova

207 – 210 Езиковите „бисери“ и тяхната многопластова мотивираност [Language ‘Gaffes’ and the Multifaceted Motivation Behind Them] / Майя Пенчева / Maya Pencheva

211 – 217 За обучението по български език в чужбина. Съвременни и полезни учебни системи [For Studying Bulgarian Language Abroad. Modern and Useful Learning Systems] / Венера Матеева-Байчева / Venera Mateeva-Baycheva

314 – 316 Прилагателното име в турския език: опит за морфосинтактическа интерпретация [The Adjective Name in the Turkish Language: An Attempt for Morphosyntax Interpretation] / Мария Михайлова-Мръвкарова / Maria Mihailova-Mravkarova

317 – 321 За един стойностен и полезен труд [For a Valuable and Useful Work] / Кирилка Демирева / Kirilka Demireva

322 – 325 Речник на лингвистичните термини за студенти слависти – втора част (О – Я) [Dictionary of Linguistic Terms for Students of Slavic Studies – Part Two (O – Yа)] / Росица Н. Стефчева / Rositsa N. Stefcheva

427 – 430 Юбилеен сборник „150 години читалище „Съгласие 1869“ [Jubilee Collection on the 150th Anniversary of “Concord 1869” (“Saglassie 1869”) Reading Club – Pleven] / Мария Ловджиева / Maria Lovdzkieva

431 – 436 La littérature belge francophone face aux défis de la traduction et de la réception [French-Speaking Belgian Literature Facing the Challenges of Translation and Reception] / Antoaneta Robova

537 – 539 Овакантяването на канона [The vacancy of the Canon] / Цветан Ракьовски / Cvetan Rakiovski

540 – 543 Възрожденският учител Добри Войников и неговото дело [The Revival Teacher Dobri Voynikov and his Works] / Милена Йорданова / Milena Yordanova

544 – 546 Когнитивен прочит на предикацията – за пунктуацията с разбиране [Cognitive Reading of Predication – for Punctuation with Comprehension] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

547 – 548 Право, правопис и правоговор [Law, Spelling and Orthography] / Маргарита Гергинова / Margarita Gerginova

639 – 645 Деконструируя фейки [Deconstructing Fakes] / Татьяна Цвигун, Алексей Черняков / Tatiana Tsvigun, Alexey Chernyakov

646 – 647 Ново помагало по български език като чужд за напреднали [New Helpful Textbook in Bulgarian as a Foreign Language for Advanced Students] / Биляна Тодорова / Bilyana Todorova