Лингводидактология и изкуствен интелект

Димитър Веселинов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Главен редактор на списание „Чуждоезиково обучение“

https://doi.org/10.53656/for2025-01-00

Лингводидактологията (Vesselinov 2019), разглеждана като съвременна наука, обхващаща в единна цялост парадигмалните области както на родноезиковото, така и на чуждоезиковото обучение, е изправена пред поредното предизвикателство на ХХI век….

Няколко думи за ДУМАТА (исторически и съвременни аспекти)

Василка Радева,

Владислав Миланов

Софийски университет Св. Климент Охридски

https://doi.org/10.53656/for2025-01-01

Резюме. Статията разглежда основни определения за лексемата дума в българския език и в някои славянски езици. Представена е кратка информация за лингвистичната терминология, свръзана с интернационална културна лексика – фонема, морфема, сема, семема, лексема, фразема, синтаксема, номинема, прагматема и др., както и с общославянска лексика – дума, реч, слово, наречие, глагол, съюз и др.

Ключови думи: лексема, лексикална единица, номинационна единица, дума, слово и реч и др.

Замяната на имперфектното от аористното причастие в съвременния български език в лингводидактологичен аспект

Красимира Алексова, Ласка Ласкова, Данка Апостолова, Яна Сивилова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Михаела Москова

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/for2025-01-02

Резюме. В тази работа се анализират типични в съвременната комуникация случаи на замяна на имперфектното от аористното причастие в конклузив, ренаратив и дубитатив на сегашно време и имперфект, които се наблюдават не само в устното, но и в писменото общуване на родноезикови носители в официални и неофициални комуникативни ситуации. Изследването има лингводидактологична насоченост и в него се обосновава виждането, че представянето и анализирането на узуалните замени на имперфектното от аористното причастие в обучението по български език като чужд/втори в процеса на достигане на нива С1 и С2 значително би допринесло за повишаване на езиковата компетентност като неизменна интегрална част от комуникативната компетентност на обучаваните.

Ключови думи: лингводидактология; съвременен български език; имперфектно причастие; аористно причастие; конклузив; ренаратив; дубитатив; перцептуална лингвистика

„Фейсбук“ като инструмент за изучаване на чужди езици

Петър Тодоров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-01-03

Резюме. Статията разглежда използването на „Фейсбук“ като инструмент за изучаването на чужди езици. Направен е обзор на научната литература по темата, като фокусът попада върху публикации от последното десетилетие. Набляга се на факта, че „Фейсбук“ не предоставя образователни услуги, но поради бързото разпространяване на информация е предпочитано средство за множество образователни институции – държавни и частни. Що се отнася до изучаването на чужди езици, в статията са посочени конкретни примери с доставчици на чуждоезикови образователни услуги, които безплатно популяризират дейността си чрез „Фейсбук“, където намират последователи, част от които впоследствие се абонират и за платените им услуги. Описано е анкетно проучване, чиито респонденти са реални потребители на „Фейсбук“. Достига се до извода, че водещата социална мрежа в света не е ефективен метод за изучаване на чужди езици. Изследването може да бъде използвано при обучението на учители, които работят с деца със специални образователни потребности, при които „Фейсбук“ може да бъде полезно допълнение в зависимост от степента на уврежданията им. Статията е разработена като част от дейностите по проект „Споделени пространства, толерантност и доброволчество“ финансиран по проект „Софийски университет – маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“.

Ключови думи: „Фейсбук“; изучаване на чужди езици; образователни услуги; деца със СОП

Do Digital Corpus-Based Environments Contribute to the Acquisition of English Idioms?

Геймификацията и усвояването на чужд език

Гергана Фъркова, Гергана Боянова, Ани Колева, Зорница Лъчезарова, Венче Младенова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-01-05

Резюме. Настоящата статия изследва ролята на геймификацията в контекста на усвояването на чужд език. Геймификацията е анализирана чрез теоретична рамка и емпирични проучвания. Историческият преглед на литературата представя развитието на концепцията за геймификация и различните ѝ приложения в образованието с фокус върху преподаването и усвояването на чужди езици. Съвременното технологично развитие предоставя благодатна основа за изучаване на чужди езици от различни поколения чрез множество онлайн платформи и приложения, включващи игровизация в учебния процес. Геймификацията увеличава интереса, ангажираността и мотивацията на учащите, които са от съществено значение за създаването на по-спокойна, приятна и ефективна учебна среда. Изследването представя обобщение на мотивиращите и демотивиращите компоненти на геймификацията, базирано на проведено проучване сред студенти от Софийския университет. Въпреки че игровизацията изправя различните типове учащи пред известни предизвикателства, тя е мощен инструмент, който заслужава внимание в бъдещи проучвания и академични изследвания.

Ключови думи: геймификация; изучаване на чужд език; ангажираност; мотивация

„Вегетарианката“ на Хан Канг – отвъд кафкианската приказка за обсесиите, свободата и смъртта

Магдалена Костова-Панайотова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-01-06

Резюме. Статията разглежда „Вегетарианката“ на Хан Канг – роман, получил Нобелова награда за литература за 2024 г. Текстът на романа се осмисля като една от формите на критика на патриархалното корейско общество, но също така може да се чете отвъд видимите послания като част от така наречената трансгресивна литература. Усещането за празнота и болка са видени като онази движеща сила на метаморфозата, която поражда стремежа към освобождение. Бягството от институционализиращите роли е осмислено като възможност да постигнеш мир със себе си, дори когато надеждата липсва.

Ключови думи: обсесия; норми; идентичност; табу; световна литература

Women as Protagonists in Literary Works: Hester Prynne, Anna Karenina, and Katharina Blum

Fatlum Jashari, Vjollca Dibra

University “Ukshin Hoti” – Prizren, Kosovo

https://doi.org/10.53656/for2025-01-07

Abstract. This paper explores the lives of three literary heroines: Hester Prynne, Anna Karenina, and Katharina Blum, each navigating the turbulent waters of societal judgment and personal freedom. Despite originating from different cultural and historical contexts, these characters share common experiences of condemnation and resilience. By examining their stories, we gain insights into broader themes of autonomy, morality, and societal pressure. In addition to a brief presentation of their characters and challenges depicted in the novels, the paper highlights shared elements such as social isolation, societal stigmatization, and the pursuit of personal freedom. For instance, Anna Karenina, though married, seeks personal freedom even at a high personal cost.

Keywords: heroine; woman; literature; societal challenge; prejudice

Cultural and Socio-Economic Dimensions of Vote Buying: A Case Study of Electoral Practices in Bulgaria

Stoycho P. Stoychev

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

https://doi.org/10.53656/for2025-01-08

Abstract. This study examines vote buying in Bulgaria as a culturally embedded and economically driven practice, analyzing its mechanisms, adaptability, and persistence in the face of institutional reforms. The research aims to explore the interplay between cultural norms, socio-economic dependencies, and weak institutional enforcement that sustains vote buying as a distinct form of clientelism. Employing a qualitative methodology, the study utilizes 24 semi-structured interviews with vote brokers and voters from diverse socio-economic backgrounds. The findings reveal that vote buying in Bulgaria operates within hierarchical community structures and is framed as a legitimate, reciprocal exchange rooted in traditions of mutual obligation and survival. Mechanisms such as staged payments, social monitoring, and informal sanctions ensure compliance while highlighting brokers’ adaptability to technological changes, including machine voting. This paper underscores the limitations of existing reforms and advocates for comprehensive approaches addressing the socio-economic and cultural drivers of vote buying to enhance electoral integrity.

Keywords: vote buying; clientelism; electoral integrity; cultural norms; socio-economic dependency; Bulgaria

Болгарский язык в Республике Молдова (общественный статус, школьная педагогика, правовая ситуация)

Мартин Хенцельманн

University of Greifswald

https://doi.org/10.53656/for2025-01-09

Аннотация. Компактное болгарское меньшинство проживает на юге Республики Молдовы, в первую очередь в Тараклийском районе. Там существует относительно стабильная инфраструктура для преподавания болгарского языка и культуры.

Болгарское население живет в этом регионе с начала XIX века и успело хорошо сохранить свой родной язык. В данной статье не только рассматривается социальный статус болгарского языка с исторической и современной перспектив, но и анализируются возможности его преподавания в местных школах. Кроме того, в статье затрагивается и правовая ситуация в различных государствах, к которым относился исторический регион Бессарабия.

Ключевые слова: Республика Молдова; Бессарабия; болгары; педагогика; языковая дидактика; меньшинственный язык

Новая монография по русскому языкознанию

Михаил Викторович Первушин

Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН – Москва, Россия

https://doi.org/10.53656/for2025-01-10



Martin Henzelmann. 2024. Linguistik des ökologischen Diskurses. Untersuchungen zu Kommunikationsformen in Ökologie und Umweltschutz in der Russischen Föderation. (Symbolae Slavicae, 39), Berlin & Bruxelles: Peter Lang, 370 pp. ISBN: 9783631901182. DOI: 10.3726/b20770.

Джинджифилови целувки. Силата на личния избор и пътят към щастието

Мира Велкова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Медицински университет – Варна

https://doi.org/10.53656/for2025-01-11

През зимните предколедни месеци на 2022 г. Милена Пламенова издава своя подарък към читателите си – роман със заглавие „Джинджифилови целувки“ (Plamenova 2022). Всъщност Милена Пламенова е творчески псевдоним на Милена Ковачева (COBISS 2020). Тя е българска писателка, известна с богатото си въображение и умението да създава емоционално резониращи истории, която изминава дълъг път, преди да намери своето призвание. Започва кариерата си в литературата с поезия, но по-късно се насочва към романите, в които комбинира различни жанрове и теми. Определя себе си като „писател с кауза“, защото целта на книгите ѝ е да помогне на всеки, който се опитва да намери отговори на въпросите на живота. Сред нейните произведения са романите „Любов с главно В“ (Plamenova 2019) и „Дилър на рози“ (Plamenova 2020)…

