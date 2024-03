Лингводидактологични измерения на иновативната образователна среда

Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов

https://doi.org/10.53656/for2024-01-00

Синтактичният парадокс „едносъставно изречение“

Проф. д.ф.н. Мариана Георгиева

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/for2024-01-02

Резюме. Статията предлага когнитивна ревизия на изреченските инварианти по отношение на експликацията на главните части. Смесването на ‘състав’ и ‘структура’ и привнасянето на морфологична номенклатура на класове думи за номиниране на инварианти е методологически проблем…

Developing Materials for Assessing Reading Literacy and Comprehension of early Graders in Bulgaria and Italy

Prof. Vito Pirelli

Institute for Computational Linguistics “A. Zampolli”

Prof. Svetla Koeva

Bulgarian Academy of Sciences

https://doi.org/10.53656/for2024-01-03

Abstract. The paper presents the bilateral project Assessing reading literacy and comprehension of early graders in Bulgaria and Italy, its aims and expected results, as well as the principles underlying the creation of texts assessing reading literacy in Italian and Bulgarian…

Ролята на дигиталните инструменти при преподаването на словашката фонетика в СУ „Св. Климент Охридски“

Доц. д-р Величко Панайотов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-01-04

Резюме. В увода на настоящия текст сбито се дефинират и класифицират понятия като дигитален, дигитални инструменти, чуждоезиково обучение и се описва тясната им взаимовръзка…

Романите на Салман Рушди в перспективите на постмодернизма през третото хилядолетие

Проф. Иван Иванов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-01-06

Резюме. Текстът е посветен на романите на Салман Рушди – един от световните романисти от третото хилядолетие, които съхраняват важността и значението на постмодерната фикция…

Безпокойство на готическото робство: романът „Еликсирите на дявола“

Доц. Огнян Ковачев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-01-07

Резюме. В доклада проследявам естетически и културноисторически взаимодействия между явления от британската готическа литература и немския черен романтизъм в термините на културния пренос…

Объркани във времето (Някои наблюдения върху най-новите български романи)

Проф. д.ф.н. Магдалена Костова-Панайотова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-01-14

Резюме. Статията се фокусира върху „бума“ на новия български роман, върху темите, проблемите, образите, които тези романи обсъждат, и върху причините за този „бум“, като предлага своята хипотеза за него….

Реперториум на средновековни южнославянски ръкописи и кописти в научноизследователски контекст

Доц. Детелин Лучев, гл. ас. д-р Максим Гойнов,

проф. Десислава Панева-Маринова,

проф. Радослав Павлов, доц. Константин Рангочев

Институт по математика и информатика,

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/for2024-01-09

Резюме. Изследователската работа, представена в тази статия, има за цел да създаде ИТ инструменти за изучаване и изследване на почерка, транскрипцията и писането, като цяло….

Проф. д-р Богдан Мирчев на 80 години

Доц. д-р Ренета Килева-Стаменова,

гл. ас. д-р Ева Пацовска-Иванова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-01-10

Международна научна конференция „Българистични езиковедски четения“, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Мирослав Янакиев

Проф. д-р Йовка Тишева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-01-11

Чуждоезиковото обучение – към езика и културата чрез литература

Доц. д-р Недда Бояджиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-01-12

Кръговрат на изкуствата

Антоанета Робова, „Творчески фигури и кръговрат на изкуствата в прозата на Ерик-Еманюел Шмит“,

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,

София, 2022, 303 с. ISBN: 978-954-07-5505-2

Проф. д.ф.н. Ирена Кръстева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-01-16

