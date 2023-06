On the Use of Focussing Constructions by Bulgarian Students of English

Dr. Yana Chankova, Assoc. Prof.,

Krassimir Spasov, PhD Student

South-West University “Neofit Rilski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/for23.301onth

Abstract. This paper focusses on the use of specific information packaging constructions, based on data extracted from seven recordings of the speech and debate tournaments that the Bulgarian English Speech and Debate Tournaments Foundation organizes at a high-school level.

Morphological Patterns of Logistics Term Formation. Derivation

Dr. Galina V. Velikova, Assoc. Prof.

Nikola Vaptsarov Naval Academy – Varna (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/for23.302morp

Abstract. This paper focuses on morphological patterns of logistics term formation in English and Bulgarian terminology concentrating mainly on derivation…

Енантиосемия – систематизиране и видове в сравнителен план

Д-р Магдалена Николова-Цанева

Университет по хранителни технологии

https://doi.org/10.53656/for23.303enan

Резюме. Статията разглежда феномена енантиосемия в лингвистиката – същността, появата и принадлежността му към някоя от следните групи: полисемия, омонимия или антонимия. Темата за енантиосемията е в полезрението на лингвистите повече от век и половина…

Общие трудности разных категорий говорящих при употреблении русских имен существительных и именных словосочетаний

1 Галина Шамонина, 2 Леонид Московкин

1 Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра (Болгария)

2 Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

https://doi.org/10.53656/for23.321obst

Резюме. Цель исследования – решение вопроса о том, существуют ли трудности русского языка, общие для разных категорий овладевающих этим языком…

Формиране на компетентност за четене с разбиране в обучението по български език и литература в началните класове – фактор за успешно чуждоезиково обучение

Галя Христозова

Бургаски свободен университет

https://doi.org/10.53656/for23.322form

Резюме. В статията са представени основни характеристики на т.нар. четене с разбиране. Анализират се проблемите и несъвършенствата в обучението по литература…

Книжнината на българите католици в христоматия: предизвикателства на лингводидактиката и културологията

Магдалена Абаджиева,

Марияна Цибранска-Костова

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

https://doi.org/10.53656/for23.331knij

Резюме. В статията се излагат обхватът и методическите принципи за съставителството на Христоматия с образци от книжнината на българите католици в периода XVII – XXI в…

L´histoire des études françaises universitaires en Slovaquie

Jana Truhlářová

Université Comenius – Bratislava (Slovaquie)

https://doi.org/10.53656/for23.341hist

Résumé. L’enseignement du français à l’université célèbre en Slovaquie son centenaire…

Увод в речезнанието: нов опит за разгадаване на Homo Loquens

Проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for23.350uvod

Формиране на умения за четене и разбиране в обучението по английски език в началните класове

Доц. д-р Анна Георгиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for23.251form

Ние сме тези, които сме

Проф. д.н. Милена Кирова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for23.252nies

