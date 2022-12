Annual Contents

Foreign Language Teaching Journal,

Vol. 49 (year 2022)

СТРАНИЦИ / PAGES

Книжка 1 / Number 1: 1 – 104

Книжка 2 / Number 2: 105 – 208

Книжка 3 / Number 3: 209 – 320

Книжка 4 / Number 4: 321 – 424

Книжка 5 / Number 5: 425 – 528

Книжка 6 / Number 6: 529 – 636

APPLIED LINGUISTICS /

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

9 – 16 Language Transfer and Problems of Teaching Bugarian for Slav Students / Nadezhda Stalyanova, Elena Krejcova

17 – 42 Речевое развитие подростков 10 – 12 лет и использование электронных устройств [Speech Development of Adolescents Aged 10 – 12 and the Use of Electronic Devices] / Безруких Марьяна Михайловна, Логинова Екатерина Сергеевна, Теребова Надежда Николаевна, Усцова Александра Григорьевна, Макарова Людмила Викторовна / Mariam M. Bezrukikh, Ekaterina S. Loginova, Nadezhda N. Terebova, Alexsandra G. Uscova, Ludmila V. Makarova

111 – 121 Речеви стратегии и пандемията от COVID-19 [Speech Strategies and the Covid-19 Pandemic] / Гергана Дачева / Gergana Dacheva

122 – 132 Калки от френски в българската фразеология [Calques from French in Bulgarian Phraseology] / Яна Сивилова / Yana Sivilova

133 – 139 Актуальные темы исследований в сопоставительной филологии в современном Казахстане [Current Topics of Research in Comparative Philology in Contemporary Kazakhstan] / Молдир Алшынбаева, Дарина Аманбекова, Мерей Балабекова / Moldir Alshaynbaeva, Darina Amanbekova, Merey Balabekova

140 – 150 Синтактичен правопис – слято и/или разделно писане. Когнитивни размисли [Syntactic Spelling – Merged and/or Separate Writing. Cognitive Thoughts] / Мариана Георгиева / Mariana Georgieva

215 – 223 Етнонимът „българи“ в ранносредновековните арменски текстове

[The Name “Bulgarians” in the Early Medieval Armenian Texts] /

Петър Голийски / Petar Goliyski

224 – 233 Концептуальная модель Hard Skills vs Soft Skills в структуре функциональной грамотности [The Conceptual Model of Hard Skills vs Soft Skills in the Structure of the Functional Literacy] / Жадько Н.В., Безруких М.М. / Natalya V. Jadko, Mariam M. Bezrukikh

234 – 244 Reflections on Some Instances of Translanguaging in Written Bulgarian Discourse / Maria Kolarova

327 – 343 Предикатите за състояние от гледна точка на фазисната деривация: българско-руски паралели [State Predicates and Phase Derivation: Bulgarian-Russian Parallels] / Марина Джонова, Светлозара Лесева, Елена Иванова / Marina Dzhonova, Svetlozara Leseva, Elena Yu. Ivanova

344 – 356 Тональные контуры русских да-нет-вопросов в условиях болгарской интерференции [Pitch Contours of the Russian Polar Question by Bulgarian Speakers of Russian] / Татьяна Алексиева / Tatiana Aleksieva

357 – 365 Werbung im Wirtschaftsdeutsch-Unterricht / Gergana Fyrkova

366 – 376 Деривационното поле на лексемата wind [Derivation Field of the Lexeme Wind] / Павлина Петкова / Pavlina Petkova

431 – 439 Antonymy in English and Bulgarian Maritime Terminology / Galina V. Velikova

440 – 450 Pitch Variation for Chinese Syllables of Different Information Load (Based on Commercial and Social Radio Ads) / Svetlana V. Androsova, Veronika G. Karavaeva, Zianwen Zhang

535 – 541 Диалектни наименования на пролетните месеци в българския език [Dialect Words for Spring Months in the Bulgarian Language] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

542 – 555 Пълни и кратки форми на прилагателните имена в руски и техните съответствия на български език [Full and Short Forms of Adjectives in Russian and their Correspondences in Bulgarian] /

Елена Иванова, Максим Стаменов / Elena Ivanova, Maxim Stamenov

EVENTS / ХРОНИКА

78 – 93 Проф. Димитър Веселинов на 60 години [Prof. Dimitar Veselinov at the Age of 60] / Михал Павлов / Mihal Pavlov

411 – 413 „Андре Малро – писател и борбен интелектуалец“ – празник на духа [“André Malraux – Writer and Struggling Intellectual” –

a Celebration of the Spirit] / Соня Александрова-Колева, Мая Тименова-Коен / Sonya Aleksandrova-Koleva, Maya Timenova-Koen

506 – 508 38 помощник-учители по английски език ще преподават в български училища и университети през учебната 2022/2023 г. [38 English Teaching Assistants Will Teach in Bulgarian Schools and Universities in the Academic Year 2022/2023] / Дафина Костадинова / Dafina Kostadinova

509 – 512 XXV международная научная конференция «Русистика и современность» [XXV International Scientific Conference “Russian Studies and Modernity”] / Людмила Карпенко / Liudmila Karpenko

616 – 619 Дванадесети международен есенен научно-образователен форум „Съвременното образование и квалификацията на учителите – традиции и иновации“ [12th International Autumn Scientific-Educational Forum “Modern Education and Teacher Qualification – Traditions and Innovations”] / Катя Гетова / Katya Getova

IN MEMORIAM

303 – 307 В памет на Иван Касабов [In Memory of Ivan Kasabov] / Мони

Алмалех / Mony Almalech

513 – 515 В памет на доц. Анна Лилова [In Memory of Assoc. Prof. Anna Lilova] /Анета Евтимова / Aneta Evtimova

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY / МЕТОДИКА

43 – 53 Лингвокогнитивни, интеркултурни и социолингвистични особености на немските лексикални единици, съдържащи суфиксоида -weise [Linguo Cognitive, Intercultural and Sociolinguistic Features of the German Lexical Units Containing the Suffixoid -weise] / Елена

Николова-Кискинова / Elena Nikolova-Kiskinova

151 – 163 Функционален подход при конструиране на система от упражнения по български език в средното училище (с оглед на обучението по български език в страната и в чужбина) [Functional Approach in Constructing a System of Bulgarian Language Exercises in the Secondary School (with a View to Bulgarian Language Training in the Country and Abroad)] / Ангел Петров / Angel Petrov

245 – 262 Разработка опросника для изучении языковых биографий носителей унаследованного языка [Designing а Questionnairе for Studying Linguistic Biographies of Heritage Speakers] / Леонид Московкин, Бернгард Бремер, Татьяна Курбангулова, Татьяна Лыпкань / Leonid Moskovkin, Bernhard Brehmer, Tatiana Kurbangulova, Tatiana Lypkan

263 – 271 The Benefits of Lexical Approach in Quizlet-Based Vocabulary Learning / Olha Chaikovska

272 – 284 Gamification in Language Teaching at the University Level: Learner Profiles and Attitudes / Denitza A. Charkova

377 – 384 Има ли място музиката в обучението по чужд език? [Is There a Place for Music in Foreign Language Teaching?] / Пенка Тодорова Кънева / Penka Todorowa Kaneva

385 – 396 Чуждоезиковото обучение – цел на инженерното образование и инструменти в образователната среда [Foreign Language Teaching – Purpose of Engineering Education and Instruments in Educational Environment] / Цветелина Вукадинова, Сеня Терзиева, Юлияна Яворова / Tsvetelina Vukadinova, Senia Terzieva, Juliana Javorova

451 – 463 Прилагане на мултилингвизъм в чуждоезиковото обучение в съвременното инженерно образование [Multilingual Approach in Foreign Language Teaching Applied in Present Engineering Education] / Цветелина Вукадинова, Сеня Терзиева, Юлияна Яворова / Tsvetelina Vukadinova, Senia Terzieva, Juliana Javorova

556 – 568 (Не)Приобщеният хумор: учебникът срещу анкетата

[(Un)Generalized Humor: The Textbook vs. the Survey] / Аглая Маврова / Aglaya Mavrova

569 – 582 Sociolinguistic Credo of a Foreign Language Teacher: The Case of Digital Classroom / Ekaterina A. Savkina, Elena G. Tareva, Dimitrina Lesnevskaya

LANGUAGE AND CULTURE / ЕЗИК И КУЛТУРА

54 – 66 Les arcanes du Pouvoir dans la République de Doumarie dans Mort d’un poète (1981) de Michel Del Castillo / Alain Vuillemin

164 – 176 Другата руска тройка. Случаят Достоевски [The Other Russian Troika. Dostoevsky’s Case] / Людмил Димитров / Lyudmil Dimitrov

177 – 188 Идентичността като пребиваване в Другия [Identity as Living through the Other] / Магдалена Костова-Панайотова / Magdalena Kostova-Panayotova

285 – 298 Культурная информация в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: стратегии и способы ретрансляции в португальских переводах [Culture Specific Information in “Eugene Oneginˮ by A.S. Pushkin: Rendering Strategies in Portuguese Translations] / Василиса Данилова,

Ирина Тивьяева / Vasilisa Danilova, Irina Tivyaeva

397 – 410 Черният монах на Емилиян Станев и неговите готически събратя [The Black Monk of Emilian Stanev and his Gothic Brethren] / Огнян Ковачев / Ognyan Kovachev

464 – 484 Речеви стратегии в кандидатпрезидентските дебати [Speech Strategies in Presidential Candidate Debates] / Антоанета Начева / Antoaneta Nacheva

485 – 490 Учебни речници за обучението по английски език през Възраждането [Dictionaries for English Language Teaching in the Bulgarian Revival] / Милена Йорданова / Milena Yordanova

583 – 595 Идея, идеал, идеология [Idea, Ideal, Ideology] / Сава Славчев / Sava Slavchev

596 – 608 Авторът за себе си. Литературни автопортрети [The Author for Himself. Literary Self-Portraits] / Маргарита Серафимова / Margarita Serafimova

LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY /

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ

67 – 77 Культурная память и прецедентные феномены [Cultural Memory and Precedent Phenomena] / Валерий Ефремов, Валентина Черняк, Надя Чернева / Valeriy Efremov, Valentina Chernyak, Nadya Cherneva

189 – 193 Медицински конотации в понятието „криза“ [Medical Connotations in the Term “Crisisˮ] / Ивета Ташева / Iveta Tasheva

299 – 302 Към историята на една дума, въведена от Христо Ботев

[To the History of a Word Introduced by Hristo Botev] / Димитър

Веселинов / Dimitar Vesselinov

491 – 498 Сближаване и раздалечаване на балканските народи и техните езици [Convergence and Divergence of the Balkan Peoples and their Languages] / Иля Златанов / Ilya Zlatanov

499 – 505 Гравьорът в литературата [The Engraver in Literature] / Сава Славчев /

Sava Slavchev

609 – 615 Няколко щриха от лингвистичната вселена на Роман Якобсон (1896 – 1982) [A feu Touches from the Linguistic Universe of Roman Yakobson] / Стефана Димитрова / Stefana Dimitrova

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

94 – 96 За играта като феномен в чуждоезиковото обучение [About the Game as a Phenomenon in Foreign Language Teaching] / Живка Илиева / Zhivka Ilieva

194 – 198 Нов учебник по руски език за начинаещи (ниво А1+) [New Textbook in Russian Language for Beginners (Level А1+)] / Валентина

Георгиева / Valentina Georgieva

199 – 201 Ново помагало по български език като чужд за напреднали

[New Helpful Textbook in Bulgarian as a Foreign Language for Advanced Students] / Биляна Тодорова / Bilyana Todorova

308 – 313 Картина на най-важните въпроси на общата психолингвистика [Picture of the Most Important Issues of General Psycholinguistics] / Велка Попова / Velka Popova

414 – 417 За едно социолингвистично изследване на обществените надписи в градското пространство в контекста на многоезичието и лингводидактологията [On Sociolinguistic Research of Public Inscriptions in the Urban Landscsape within the Context of Multilingualism and Linguodidactology] / Весела Белчева, Свилен Станчев / Vesela Belcheva, Svilen Stanchev

516 – 520 Нов класически труд по българска диалектология [New Classical Work on Bulgarian Dialectology] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

620 – 622 Юридическата терминология – предизвикателства пред еквивалентността на термини [Legal Terminology – Some Terms Equivalence Issues] / Дафина Костадинова / Dafina Kostadinova