Годишно съдържание

сп. „Чуждоезиково обучение“, том 50 (2023 г.)

Annual Contents

Chuzhdoezikovo obuchenie-Foreign Language Teaching Journal,

vol. 50 (year 2023)

СТРАНИЦИ / PAGES

Книжка 1 / Number 1: 1 – 112

Книжка 2 / Number 2: 113 – 224

Книжка 3 / Number 3: 225 – 340

Книжка 4 / Number 4: 341 – 444

Книжка 6 / Number 6: 545 – 672

APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

10 – 29: Changes in the Experience of Stuttering Following Intensive Prolonged Speech and Non-Avoidance Treatments / Dobrinka Georgieva, J Scott Yaruss, Rositsa Stoylova

119 – 127: Second Language Acquisition and Some of its Aspects / Nadezhda Stalyanova, Elena Krejcova

128 – 136: Les mots pour rire [Words for Laughing] / Bilyana Mihaylova

137 – 145: Стресът като основен фактор при симултанния превод. Анализ и изследване чрез Alive Biofeedback [Stress as a Major Factor in Simultaneous Translation. Analysis and Research through Alive Biofeedback] / Иванка Сакарева / Ivanka Sakareva

231 – 243: On the Use of Focussing Constructions by Bulgarian Students of English / Yana Chankova, Krassimir Spasov

244 – 253: Morphological Patterns of Logistics Term Formation. Derivation / Galina V. Velikova

254 – 262: Енантиосемия – систематизиране и видове в сравнителен план [Enantiosemy – Classification and Categories in а Contrastive Aspect] / Магдалена Николова-Цанева / Magdalena Nikolova-Tsaneva

347 – 358: Проницаемостта на формите на конклузива в съвременния български език [The Penetrability of Conclusive Forms in Modern Bulgarian Language] /

Красимира Алексова / Krasimira Aleksova

359 – 366: Местоименията – между когницията и граматикализацията [Pronouns – between Cognition and Grammaticalization] / Мариана Георгиева / Mariana Georgievа

451 – 461: За мисията на съвременния български езиковед [On the Mission of the Contemporary Bulgarian Linguist] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

551 – 558: Граматика и когниция [Grammar and Cognition] / Мариана Георгиева / Mariana Georgievа

559 – 572: Наблюдения върху употребата на клишетата в българската и в румънската публична реч [Observations on the Use of Clichés in Bulgarian and Romanian Public Speech] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

EVENTS / ХРОНИКА

97 – 104: 200 години от рождението на видния възрожденски учител и книжовник Найден Геров [200th Anniversary of the Birth of the Prominent Renaissance Teacher and Scribe Naiden Gerov] / Милена Йорданова / Milena Yordanova

517 – 519: Плодотворно международно сътрудничество между четири университета в областта на дигиталната хуманитаристика [Fruitful International Cooperation between Four Universities in the Field of Digital Humanities] / Величко Панайотов / Velichko Panayotov

650 – 652: Българистиката в Самара [Bulgarian Studies in Samara] / Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov

IN MEMORIAM

520 – 522: Нучо Ордине [Nuccio Ordine] / Сава Славчев / Sava Slavchev

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY / МЕТОДИКА

30 – 36: Варианти за интегриране на музикални елементи в обучението по английски език като чужд в началния етап [Ideas for Integrating Music Elements into the Process of Teaching English as a Foreign Language in Primary School] / Пенка Тодорова Кънева / Penka Todorova Kaneva

37 – 43: Дидактически упражнения за преподаване и усвояване на испански език за специфични цели в сферата на ихтиологията [Didactic Exercises for Teaching and Learning Spanish for Specific Purposes in the Field of Ichthyology] / Михал Павлов / Michal Pavlov

146 – 171: Интеракционен анализ на чувствителните епизоди в диалози от системи за изучаване на чужд език (френски и английски): особености на комуникацията в полза на учещите чужд език [Interaction Analysis of Sensitive Sequences in Foreign Language Textbook Dialogues (French and English): Specifics of Communication in Favour of Foreign Language Learners] / Магдалена Маркова, Кристин Димитрова-Трендафилова / Magdalena Markova, Kristin Dimitrova-Trendafilova

172 – 185: Basic Requirements for Characteristics of the Korean Language e-Textbook / Lyudmila A. Voronina, Sergey A. Letun, Evgenia Rozenfeld

263 – 276: Общие трудности разных категорий говорящих при употреблении русских имен существительных и именных словосочетаний [Common Difficulties of Different Categories of Speakers when Using Russian Nouns and Noun Phrases] / Галина Шамонина, Леонид Московкин / Galina Shamonina, Leonid Moskovkin

277 – 293: Формиране на компетентност за четене с разбиране в обучението по български език и литература в началните класове – фактор за успешно чуждоезиково обучение [Developing Reading Comprehension Skills in Teaching Bulgarian Language and Literature in Primary Schools – a Factor for Successful Foreign Language Learning] /

Галя Христозова / Galya Hristozova

367 – 373: Учебникът по немски език на д-р Ботю Шанов в контекста на българската лингводидактология [Dr. Botyu Shanov’s German Textbook in the Context of Bulgarian Linguistic Didactology] / Весела Белчева / Vesela Belcheva

374 – 384: Impact of Internet Resources Used by Kazakhstan and Kyrgyzstan University Students for English Learning / Sagimbayeva Jannat Elemesovna, Tazhitova Gulzhakhan Zarubaevna, Mukhtarkhanova Ainagul Madievna, Duvanaeva Karachach Toktomamotovna, Kurmanayeva Dina Kassimbekovna

462 – 469: Етнолингвистични проекти и приложението им в образователния процес в чуждоезикова среда [Ethnolinguistic Projects and their Application in the Educational Process in a Foreign Language Environment] / Мария Добрикова / Mária Dobríková

470 – 481: Диференцирано преподаване в час по чужд език – слушане с разбиране и четене с разбиране чрез Learning Apps [Differentiated Teaching in the Foreign Language Classroom – Listening Comprehension and Reading Comprehension through LearningApps] / Николина Искърова / Nikolina Iskarova

573 – 580: Лингводидактологически симулации в часовете по чужд език [Linguistics Simulations in Foreign Language Lessons] / Милена Йорданова, Михал Павлов / Milena Yordanova, Mihal Pavlov

581 –596: Категорията евиденциалност на българския глагол в обучението по български като чужд [The Evidenciality of Bulgarian Verb in Learning Bulgarian as a Foreign Language] / Красимира Алексова / Krasimira Aleksova

597 – 615: (What) Should We Be Vigilant When Teaching Word Formation In English To Bulgarian English Philology Students? / Alexandra Bagasheva

616 – 628: Translating Linguistic Theories into Practical Solutions for ESP Materials Design: from Discourse Analysis to Teaching Political Discourse / Boryana Kostova

LANGUAGE AND CULTURE / ЕЗИК И КУЛТУРА

44 – 60: Литература, написана от българи в чужди страни през първите две десетилетия на XXI век [Literature Written by Migrant Bulgarians in the First Two Decades of 21st Century] / Милена Кирова / Milena Kirova

61 – 78: Безотцовщина/безматерщина [Fatherlessness/Motherlessness] / Людмил Димитров / Lyudmil Dimitrov

186 – 193: Неразбираемите скиталчества на душата [The Intelligible Wanderings of the Soul] / Магдалена Костова-Панайотова / Magdalena Kostova-Panayotova

294 – 304: Книжнината на българите католици в христоматия: предизвикателства на лингводидактиката и културологията [The Literature of the Bulgarian Catholics in a Chrestomathy: Challenges of Linguodidactics and Cultural Studies] / Магдалена Абаджиева, Марияна Цибранска-Костова / Magdalena Abadzhieva, Mariyana Tsibranska-Kostova

385 – 393: Езикът и модернизмът (върху творби на Петко Тодоров) [Language and Modernism (on Works by Petko Todorov)] / Цветан Ракьовски / Tsvetan Rakyovski

629 – 638: Стихосбирката „Пролетен вятър“ от Никола Фурнаджиев – авангард и „родно“ [The Collection of Poems “Spring Windˮ by Nikola Furnadzhiev – “Avant-gardeˮ and “Nativeˮ] / Биляна Борисова /

Bilyana Borisova

LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY /

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ

79 – 88: Турската кулинарна терминология в българския език. Исторически аспект [Turkish Culinary Terminology in Bulgarian. A Historical Approach] / Иля Златанов / Ilya Zlatanov

89 – 96: Катастрофата: езиковият портрет на медийната сензация. Манипулативни и комуникативни стратегии при отразяването на катастрофи в България [The Disasters – Linguistic Portrait of the Media Sensation. Manipulative and Communicative Strategies in the Coverage of Car Accidents in Bulgaria] / Маргарита Гергинова / Margarita Gerginova

194 – 206: Амиан Марцелин и западноарменският консонантизъм [Ammianus Marcellinus and the Western Armenian Consonantism] / Петър Голийски / Petar Goliyski

207 – 216: Щрихи от епистоларната теория за „Доброто Писание“ на „Красни Писма“ в „Славеноболгарский предручний послателник за наставлениe на болгарските юноши“ (1835) от Неофит Бозвели и Емануил Васкидович [Strokes from the Epistolary Theory about “The Proper Way of Writing“ of “Beautiful Letters“ in the “Slavenobolgarskiy Predruchniy Poslatelnik za Nastavleniе na Bolgarskite Yunoshi” (1835) by Neophyte Bozvely and Emanuil Vaskidovitch] / Мария Мицкова / Maria Mitskova

305 – 319: L´histoire des études françaises universitaires en Slovaquie [The History of French University Studies in Slovakia] / Jana Truhlářová

394 – 405: Как се прави показалец? [How to Make a Pointer?] / Александър Иванов / Alexander Ivanov

406 – 421: Комунизъм и християнство: канонизацията на отец Паисий Хилендарски [Communism and Christianity: Beatification of Father Paisius of Hilendar] / Сирма Данова / Sirma Danova

422 – 433: Лингводидактологически проблеми при изучаването на езиците висок валириан и клингонски [Linguodidactological Problems in Learning the High Valyrian and Klingon Languages] / Петър Тодоров /

Petar Todorov

482 – 499: Литература и кино в епохата на глобализацията – фрагменти от дебата за културната хибридизация през XXI век [Literature and Cinema in the Age of Globalization – Fragments of the XXI Century Cultural Hybridization Debate] / Иван Иванов / Ivan Ivanov

500 – 516: Езикови средства за представяне образа на имението в руския реминисцентен текст [Linguistic Means of Representing the Image of the Estate in the Russian Reminiscence Text] / Людмила Карпенко / Liudmila Karpenko

639 – 649: Ассоциативные представления о памяти в русской и китайской лингвокультурах [Associative Views of Memory in Russian and Chinese Linguocultures] / Ольга Барабаш, Ли Шутянь / Olga Barabash, Li Shutian

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

319 – 325: Увод в речезнанието: нов опит за разгадаване на Homo Loquens [An Introduction to Speech Science: a New Attempt to Unpuzzle Homo Loquens] / Юлияна Стоянова / Juliana Stoyanova

326 – 329: Формиране на умения за четене и разбиране в обучението по английски език в началните класове [Teaching Reading Comprehension Skills in English as a Foreign Language in Primary School] / Анна Георгиева / Anna Georgieva

330 – 332: Ние сме тези, които сме [We Are the Ones Who We Are] / Милена Кирова / Milena Kirova

434 – 437: Морфологична (не)категориалност [Morphological

(in)Categoriality] / Стефана Димитрова / Stefana Dimitrova

523 – 526: Нов речник на лексиката в български ръкопис от средата на ХІХ век [New Dictionary of Vocabulary in Bulgarian Manuscript from the Middle of the XIX Century] / Маргарет Димитрова / Margaret Dimitrova

527 – 532: Да се подреди неподредимото [Arranging the Unarrangeable] / Мартин Колев / Martin Kolev

533 – 537: Мултикултурализъм и многоезичие [Multiculturalism and Multilingualism] / Биляна Радева / Bilyana Radeva

653 – 658: Идеи за началата на българския постмодернизъм [Ideas about the Beginnings of Bulgarian Postmodernism] / Поли Муканова / Polly Mukanova