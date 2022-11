ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

Antonymy in English and Bulgarian Maritime Terminology

Dr. Galina V. Velikova, Assoc. Prof.

Nikola Vaptsarov Naval Academy – Varna (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/for22.501anto

Abstract. This paper dwells on maritime terminology and the relationships defining “oppositeness of meaning” in it…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Pitch Variation for Chinese Syllables of Different Information Load (Based on Commercial and Social Radio Ads)

Svetlana V. Androsova1) Veronika G. Karavaeva2) Zianwen Zhang3) 1)Amur State University – Blagoveshchensk (Russia)

2)Moscow City University – Moscow (Russia)

3)Heihe University – Heihe (China) https://doi.org/10.53656/for22.512pitc Abstract. F0 is an important cue present in all vocalic segments, a parameter to differentiate between voiced and voiceless consonants, a relative phonological feature of syllable in tonal languages and a crucial feature of intonation…

МЕТОДИКА Прилагане на мултилингвизъм в чуждоезиковото обучение в съвременното инженерно образование

Д-р Цветелина Вукадинова1),

проф. д-р инж. Сеня Терзиева2),

доц. д-р инж. Юлияна Яворова2) 1)Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

2) Химикотехнологичен и металургичен университет https://doi.org/10.53656/for22.211pril Резюме.Настоящата статия разглежда резултатите от проведено изследване по дисциплината „Техническа механика“ със студенти от Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ), I и II курс, професионално направление 5.10 „Химични технологии“… ВИЖ ПОВЕЧЕ

ЕЗИК И КУЛТУРА Речеви стратегии в кандидатпрезидентските дебати

Антоанета Начева

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ https://doi.org/10.53656/for22.531rece Резюме. Статията е посветена на кандидатпрезидентския дебат между настоящия президент Румен Радев и проф. Анастас Герджиков. Изследването проследява дали речникът им се придържа към официалния дискурс, доколко е динамичен и отговаря ли на изискванията за висок речев етикет… ВИЖ ПОВЕЧЕ

Учебни речници за обучението по английски език през Възраждането

Проф. д-р Милена Йорданова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ https://doi.org/10.53656/for22.555rech Резюме. В статията се прави аналитичен обзор на наличните двуезични речници (българско-английски и английско-български), които са използвани през Българското възраждане за обучение по английски език… ВИЖ ПОВЕЧЕ

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ Сближаване и раздалечаване на балканските народи и техните езици

Иля Златанов

София https://doi.org/10.53656/for22.541sbli Резюме. Статията разглежда взаимодействието на балканските народи в състава на многонационалните империи… ВИЖ ПОВЕЧЕ

Гравьорът в литературата

Ас. Сава Славчев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ https://doi.org/10.53656/for22.542grav Резюме. Статията разглежда живота и творчеството на Итало Калвино – писател с огромен принос към италианската литература… ВИЖ ПОВЕЧЕ

ХРОНИКА 38 помощник-учители по английски език ще преподават в български училища и университети през учебната 2022/2023 г.

Дафина Костадинова

Югозападен университет „Неофит Рилски“ https://doi.org/10.53656/for22.551trid Резюме. Статията разглежда полезното сътрудничество в класната стая между учителя по чужд език и носителя на съответния чужд език… ВИЖ ПОВЕЧЕ

XXV международная научная конференция «Русистика и современность»

Людмила Карпенко

Самарский университет (Россия) https://doi.org/10.53656/for22.552mejd

ВИЖ ПОВЕЧЕ

IN MEMORIAM В памет на доц. Анна Лилова

Анета Евтимова

Виенски университет (Австрия) ВИЖ ПОВЕЧЕ

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ Нов класически труд по българска диалектология Доц. Владислав Миланов