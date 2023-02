Лингводидактологично полувековие

Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for23.101ling

Списание „Чуждоезиково обучение“ е на прага на своя полувековен юбилей…

Changes in the Experience of Stuttering Following Intensive Prolonged Speech and Non-Avoidance Treatments

Dobrinka Georgieva 1), J. Scott Yaruss 2), Rositsa Stoylova 3)

1) Medical University of Plovdiv (Bulgaria)

2) Michigan State University, East Lansing, MI (USA)

3) Blagoevgrad (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/for23.110chan

Abstract. Purpose: The main purpose of this study is to apply a multidimensional comprehensive instrument to evaluate the overall impact of stuttering (OASES-A) from the perspective of adults who stutter (AWS) who completed one of two intensive stuttering therapies…

Варианти за интегриране на музикални елементи в обучението по английски език като чужд в началния етап

Доц. д-р Пенка Тодорова Кънева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/for23.12vari

Резюме. Независимо от научните доказателства за благотворното влияние на музиката върху езиковото развитие, присъствието на музикални елементи в реалния образователен процес по чужд език е все още недостатъчно…

Дидактически упражнения за преподаване и усвояване на испански език за специфични цели в сферата на ихтиологията

Ас. Михал Павлов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for23.121dida

Резюме. Целта на настоящата статия е да представи съвременните ракурси на методиката на чуждоезиковото обучение през призмата на дидактическите упражнения за преподаване и усвояване на ихтиологически испански език…

Литература, написана от българи в чужди страни през първите две десетилетия на XXI век

Проф. д.н. Милена Кирова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for23.131lite

Резюме. Статията прави панорамен обзор на романите, написани от автори с български произход, които живеят в чужди страни, през първите две десетилетия на XXI век…

Безотцовщина/безматерщина

Проф. д-р Людмил Димитров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for23.132bezo

Резюме. Текстът прави опит да конципира четирите късни пиеси на А. П. Чехов – „Чайка“, „Вуйчо Ваня“, „Три сестри“ и „Вишнева градина“, писани между 1895 и 1904 г., като художествен цикъл. Забелязани са общите места и проблеми в тях със следната закономерност…

Турската кулинарна терминология в българския език. Исторически аспект

Иля Златанов

София

https://doi.org/10.53656/for23.141turs

Резюме. В статията е описан произходът на редица кулинарни термини, които проникват в българския език с турско посредничество…

Катастрофата: езиковият портрет на медийната сензация. Манипулативни и комуникативни стратегии при отразяването на катастрофи в България

Д-р Маргарита Гергинова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Резюме. Настоящото изследване проследява ролята на медиите при отразяването на катастрофи в обществото, както и подробен езиков анализ на репортажи, текстове и предавания, отразяващи пътнотранспортни произшествия…

200 години от рождението на видния възрожденски учител и книжовник Найден Геров

Проф. д-р Милена Йорданова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Найден Геров (23 февруари 1823 г. – 9 октомври 1900 г.) е изтъкнат български езиковед…

