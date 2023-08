Проницаемостта на формите на конклузива в съвременния български език

Красимира Алексова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for23.401pron

Резюме. Статията изследва проницаемостта на композираните конклузивни форми в деятелен и страдателен залог в съвременния български език. Разграничават се два случая: проницаемост от кратки дателни и винителни лични местоимения и от частицата „се“ с местоименен произход, както и вмъкване на частицата „ли“ и други частици, пълнозначни думи, вметнати думи изрази и прости изречения…

Местоименията – между когницията и граматикализацията

Мариана Георгиева

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

https://doi.org/10.53656/for23.402mest

Резюме. Местоименията са ексцерпция на граматикализацията, нейна езикова експликация. Парадигмата на местоименията и нейната логическа функционалност…

Учебникът по немски език на д-р Ботю Шанов в контекста на българската лингводидактология

Доц. д-р Весела Белчева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/for23.432uceb

„Да знаеш друг език, е като да имаш втора душа!“

Карл Велики

Резюме. Учебникът на д-р Ботю Шанов е с приносен характер за историята на чуждоезиковото обучение в България – той предоставя важен изворов материал, който в голяма степен отразява проблемите на българската лингводидактология в първата половина на ХХ век и може да бъде интерпретиран с оглед целите на редица разработки в контекста на съвременната лингводидактология…

Impact of Internet Resources Used by Kazakhstan and Kyrgyzstan University Students for English Learning

Sagimbayeva Jannat Elemesovna, Assoc. Prof.1;

Tazhitova Gulzhakhan Zarubaevna, Assist. Prof.1;

Mukhtarkhanova Ainagul Madievna, Assoc. Prof.1;

Duvanaeva Karachach Toktomamotovna, Assoc. Prof.2;

Kurmanayeva Dina Kassimbekovna, Assoc. Prof.1

1.L.N.Gumilyov Eurasian National University – Astana (Kazakhstan)

2.Osh University (Kyrgyzstan)

https://doi.org/10.53656/for23.433impa

Abstract. This paper explores the internet resources used by Kazakhstan and Kyrgyzstan universities students for English learning. Use of Internet resources in learning English became one of the relevant topics nowadays….

Езикът и модернизмът (върху творби на Петко Тодоров)

Проф. д.ф.н. Цветан Ракьовски

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/for23.431ezik

Резюме. Статията анализира езика на идилиите и драмите на Петко Тодоров. По мнението на рецензентите от началото на ХХ в. тези произведения се отличават с изкуствен език, който на много места става неразбираем…

Как се прави показалец?

Александър Иванов

https://doi.org/10.53656/for23.433kaks

Резюме. В статията се прави кратък преглед на възгледите на проф. Янакиев за създаване на показалци към различни по тип научни издания…

Комунизъм и християнство: канонизацията на отец Паисий Хилендарски

Гл. ас. д-р Сирма Данова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for23.433comu

Резюме. С настоящата статия си поставяме за задача да изследваме събитийния контекст, в който се осъществява канонизацията на отец Паисий Хилендарски през 1962 г., когато държавата чества 200-годишнината от написването на „История славянобългарска“…

Лингводидактологически проблеми при изучаването на езиците висок валириан и клингонски

Ас. д-р Петър Тодоров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for23.433ling

Резюме. Статията разглежда два изкуствено създадени езика – висок валириан и клингонски. Проблемите, които възникват при изучаването им, произтичат най-вече от факта, че това не са официално говорими езици и на практика се използват само във филмите, за които са създадени – „Игра на тронове“ и „Домът на дракона“ (висок валириан) и „Стар Трек“ (клингонски)….

Морфологична (не)категориалност

Стефана Димитрова

https://doi.org/10.53656/for23.451neka