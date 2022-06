ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

Етнонимът „Българи“ в ранносредновековните арменски текстове

Петър Голийски

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for22.301etno

Резюме. Стандартната форма Bulghar, с която българите и Страната на българите (България) са записвани в средновековните арменски текстове, се налага като традиционна едва през XI век…

Концептуальная модель hard Skills vs Soft Skills в структуре функциональной грамотности

Проф. д.п.н. Жадько Н.В.1), акад. Безруких М.М.2)

1)МГПУ – Москва (Россия)

2)Институт возрастной физиологии – Москва (Россия)

https://doi.org/10.53656/for22.302conc

Аннотация. Статья продолжает поднятый в предыдущей публикации вопрос о структуре функциональной грамотности в качестве речевой деятельности…

Reflections on Some Instances of Translanguaging in Written Bulgarian Discourse

Dr. Maria Kolarova

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/for22.304refl

Abstract. The use of translanguaging strategies in written Bulgarian discourse is continually expanding and this expansion ultimately affects the Bulgarian language system in one way or another…

МЕТОДИКА

Разработка опросника для изучении языковых биографий носителей унаследованного языка

Леонид Московкин1), Бернгард Бремер2),

Татьяна Курбангулова2), Татьяна Лыпкань1)

1)Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

2)Констанцский университет (Германия)

https://doi.org/10.53656/for22.305razr

Резюме. Цель настоящего исследования – выявление блоков биографической информации, наиболее значимой для изучения унаследованного русского языка. Материал исследования – опросники для изучения языковых биографий, включенные в статьи и методические материалы разных авторов…

The Benefits of Lexical Approach in Quizlet-Based Vocabulary Learning

Dr. Olha Chaikovska, Assoc. Prof.

Higher Education Institution “Podillia State University” (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/for22.306bene

Abstract. In the present experimental study second-year students majoring in “Agricultural Engineering” and “Electrical engineering” revise for the Unified Entrance Exam to join the Master course…

Gamification in Language Teaching at The University Level: Learner Profiles and Attitudes

Dr. Denitza A. Charkova, Assist. Prof.

University of Plovdiv “Paisii Hilendarskiˮ (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/for22.307gami

Abstract. In instructional settings, the term gamification refers to the use of game-based elements to increase learner motivation and involvement…

ЕЗИК И КУЛТУРА

Культурная информация в романе А. С. Пушкина «Eвгений Oнегин»: стратегии и способы ретрансляции в португальских переводах

Василиса Данилова, Ирина Тивьяева

Московский городской педагогический университет (Россия)

https://doi.org/10.53656/for22.308kult

Аннотация. В статье ставится цель выявить и систематизировать ключевые стратегии и способы ретрансляции культурно релевантной информации в португальских переводах романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин», а также оценить их адекватность…

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ

Към историята на една дума, въведена от Христо Ботев

Димитър Веселинов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for22.309kumi

Резюме. Целта на статията е да се представи историята на един френцизъм, въведен в българския език от поета публицист Христо Ботев1)…

In Memoriam

В памет на Иван Касабов (1952 – 2022)

Проф. Мони Алмалех

Нов български университет

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Картина на най-важните въпроси на общата психолингвистика

Проф. д-р Велка Попова

Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/for22.310kart

Резюме. Рецензираната книга на Юлияна Стоянова дава цялостна картина на най-важните въпроси на общата психолингвистика и най-вече – на психолингвистиката на развитието…

