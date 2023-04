Second Language Acquisition and Some of its Aspects

Nadezhda Stalyanova1, Elena Krejcova2

1) Sofia University „St. Kliment Ohridski“ (Bulgaria)

2) Masaryk University (Czech Republic)

https://doi.org/10.53656/for23.201seco

Abstract: The goal of our study is to present the issues of second language acquisition. It is an interdisciplinary scientific field that tries to point out the processes that accompany the learning of each additional language (after the first, mother tongue)…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Les mots pour rire

Nadezhda Stalyanova1, Elena Krejcova2

1)Sofia University „St. Kliment Ohridski“ (Bulgaria)

2)Masaryk University (Czech Republic)

https://doi.org/10.53656/for23.201seco

Abstract: The goal of our study is to present the issues of second language acquisition…

виж повече

Стресът като основен фактор при симултанния превод. Анализ и изследване чрез alive biofeedback

Гл. ас. д-р Иванка Сакарева

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/for23.203stre

Резюме. Това проучване изследва влиянието на стреса върху двадесет преводачи по време на симултанен превод с обективно измерими параметри, регистрирани чрез софтуер за физиологичен мониторинг Alive Clinical Version, на Somatic Vision-8-канална система за биологична обратна връзка GP8 Amp…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Интеракционен анализ на чувствителните епизоди в диалози от системи за изучаване на чужд език (френски и английски): особености на комуникацията в полза на учещите чужд език

Магдалена Маркова,

Кристин Димитрова-Трендафилова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for23.221inte

Резюме. Обект на изследване са диалозите в системи за изучаване на френски и английски език…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Basic Requirements for Characteristics of the Korean Language e-Textbook

Lyudmila A. Voronina1, Sergey A. Letun1, Evgenia Rozenfeld2

1)Moscow City University – Moscow (Russia)

2)Tel Aviv University – Tel Aviv (Israel)

https://doi.org/10.53656/for23.222basi

Abstract. Rapid changes in the digital age making e-textbooks the key technical aid among electronic media are getting actively applied in education…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Неразбираемите скиталчества на душата

Магдалена Костова-Панайотова

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

https://doi.org/10.53656/for23.231nera

Резюме. Статията се фокусира върху два текста на забележителната балканска писателка, в които централно място заемат въпросите за емиграцията, идентичността, принадлежността на човека към нацията, общността, но и въпроси като това какво е да си писател, пишещ на малък език, има ли надежда за литературата, писана на славянски езици, доколко има смисъл съпротивата в един свят, в който умението за адаптиране е всичко…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Амиан Марцелин и западноарменският консонантизъм

Петър Голийски

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for23.241amia

Резюме. Ако не най-съществената, то поне най-набиващата се на очи разлика между двете форми на съвременния арменски език – източната и западната – е разликата в произношението на голяма част от съгласните звукове…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Щрихи от епистоларната теория за „Доброто Писание“ на „Красни Писма“ в „Славеноболгарский предручний послателник за наставлениe на болгарските юноши“ (1835) от Неофит Бозвели и Емануил Васкидович

Мария Мицкова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/for23.242stri

Резюме. Настоящата статия набелязва някои щрихи от възрожденската епистоларната теория, представена на страниците на писмовника „Славеноболгарский предручний послателник за наставление на болгарските юноши“ (1835) от Неофит Бозвели и Емануил Васкидович…

ВИЖ ПОВЕЧЕ