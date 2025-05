The Language Issue in Ukraine: Legal and Educational Challenges in the Budjak Region

Martin Henzelmann

University of Greifswald

https://doi.org/10.53656/for2025-02-01

Abstract. This study addresses the language issue in the Budjak region, located in the southwesternmost part of Ukraine’s Odesa oblast. After providing geographical and historical context, recent Ukrainian measures in the field of language policy are commented on, while examining their consequences for heritage language instruction among the linguistically diverse local population. It is shown how political efforts to elevate Ukrainian’s status over Russian nationwide are inadvertently disadvantaging ethnic minorities, as are numerous in Budjak. I further argue that the language issue in Ukraine is exceptional in its strong impact on the sensitivities of minority language speakers in the country, in particular those who speak languages other than Russian.

Keywords: Linguodidactology; Ukraine; Budjak; Minority Languages; Language Laws; Language Education

Language Matters: Stability and/or Change of Personality Traits in Bilingual Sample

Camellia Hancheva

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

https://doi.org/10.53656/for2025-02-02

Abstract. This study examines how language influences personality assessment outcomes in bilingual individuals by comparing responses to standardized instruments administered in both English and Bulgarian. A community sample of 236 Bulgarian-English bilinguals (Mage = 32.89, SD = 9.61), who used English daily for at least two years, completed four personality measures in both languages during a single session, with a music-based cognitive task break in between to reduce translation effects.

Overall, results showed strong equivalence between language versions. However, subtle differences emerged, particularly in subscales related to reality testing, reflective functioning, and detachment – suggesting that certain self-perceptions may be more nuanced or emotionally resonant when assessed in the mother tongue. Age-related differences in Negative Affectivity were significant only in the Bulgarian version, aligning with developmental theories that highlight emotional and personality shifts during emerging adulthood.

These findings support psychodynamic perspectives emphasizing the emotional depth and symbolic richness of the native language. Clinically, they underscore the importance of considering language preference and emotional comfort in bilingual assessments and therapeutic contexts. Future research should explore these effects in clinical populations and investigate how language shapes psychological expression and therapeutic outcomes.

Keywords: linguodidactology; personality assessment; bilinguals; emerging adulthood; psychological counselling; mother tongue

Прилагането на методи, базирани на дигитални инструменти, в чуждоезиковото обучение

Петър Тодоров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Yem Natalya

Al-Farabi Kazakh National University

Красимира Дешева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-02-03

Резюме. Статията представя иновативни методи, които могат да се внедряват успешно в чуждоезиковото обучение. Методите са базирани на дигитални инструменти и могат да бъдат използвани както за даването на задания, за развиването на умения като говорене, слушане, писание и обогатяване на речниковия запас, така и в работата със специфични групи обучаеми, напр. деца, обучаеми със специални образователни потребности, и др. Обяснява се значимостта на методики като игровизация (от англ. ез. gamification) и цялостна физическа реакция (от англ. ез. total physical response), разглеждат се приложенията SpeakPipe и LingoClip. Дават се инструкции за ползването на тези инструменти, както и методически указания за прилагането им в конкретни образователни ситуации. Материалът може да бъде полезен за педагогически специалисти, студенти и преподаватели в детски градини, които използват иновативни методи на преподаване, особено такива, базирани на цифрови технологии. Статията е разработена като част от дейностите, финансирани по проекта „Софийски университет – маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)“

Ключови думи: лингводидактология; дигитални инструменти; игровизация; цялостна физическа реакция; Speak Pipe; LingoClip

Нелинейность новой реальности в РКИ

Елена Стоянова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

https://doi.org/10.53656/for2025-02-04

Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему,

если сохраните то же мышление и тот же подход,

который привел вас к этой проблеме.

А.Эйнштейн

Аннотация. Статья посвящена проблеме нелинейности как ключевой характеристике современного информационного общества. В системе образования нелинейность проявляется в организации учебного процесса, образовательных технологиях и инструментах обучения. Под влиянием постоянно усиливающегося потока информации в РКИ происходит изменение в понимании учебного текста. Расширяются границы текстуальности. Традиционный линейный способ представления и передачи информации теряет свою доминирующую роль, начинается распространение текстов новой природы как особого вида структурированного текста. На современном этапе нелинейный имеет значительный лингводидактологический потенциал и используется, наряду с линейным текстом, в обучении РКИ.

Ключевые слова: лингводидактология; русский как иностранный; образовательные инструменты; нелинейный текст

Предизвикателства и предимства при внедряване на STEM/SТЕАМ проекти в училищното образование в България

Хилда Терлемезян

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Меглена Запрева

https://doi.org/10.53656/for2025-02-05

Резюме. Интегрирането на SТЕМ (наука, технологии, инженерство и математика) и SТЕАМ (включващо изкуствата) образованието в училищното образование в България е важна стъпка към подготовката на учениците за съвременния технологичен свят и работен пазар. Това образование насърчава критичното мислене, иновациите и творческото решаване на проблеми. Въпреки признанието за значението на интегрирането на тези дисциплини внедряването на SТЕМ/SТЕАМ проекти в българските училища среща значителни предизвикателства. Статията разглежда тези предизвикателства и предимства въз основа на фокус-интервюта с начални учители, гимназиални учители, университетски преподаватели и местни експерти в областта на STEM/STEAM педагогиката, проведени по време на обучение, организирано от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Основните предизвикателства включват липса на адекватна подготовка на учителите, недостатъчни ресурси и оборудване, преобладаващи традиционни методи на преподаване и липса на подкрепа и сътрудничество. Въпреки това предимствата на SТЕМ/SТЕАМ образованието са значителни, като развитие на компютърно и дизайнерско мислене, повишаване мотивацията на учениците, разбиране за взаимовръзките между различни учебни дисциплини, усвояване на дългосрочни знания и подготовка за бъдещи професии.

Ключови думи: лингводидактология; SТЕМ; SТЕАМ; начално училище; интегрирано образование; иновации

Educational Gains of Digital Transformation in Academic Libraries: The Case of Istanbul University’s DijitalKütüpİST Project

Pervin Bezirci

Istanbul University

https://doi.org/10.53656/for2025-02-06

Abstract. In an era of uncertain information explosion and accessible media, libraries worldwide have rapidly embraced the digitization of their resources to develop a survival mechanism and support education by increasing relevance. To meet the ever-changing needs of researchers and remain relevant in the 21st century, academic libraries have had to take on new roles. As cultural memory institutions, libraries have had to improve their infrastructure in line with the developments in information technologies to provide information resources following the needs and expectations of researchers, to support education, and to ensure that their collections can be used by future generations. This has led to the need to transfer existing printed resources to readable formats and/or media through communication technologies. In this framework, the study discusses the contribution of digitization projects, which have increased in academic libraries in parallel with digital transformation processes, to education. The Istanbul University “Istanbul Cultural Heritage Digital Library (DijitalKütüpİST)” project is briefly described as an example of information access services in new-generation libraries. In conclusion, this paper highlights the contributions that university libraries make to scientific research and education through digitalization and enhanced information access, by analyzing the researcher profiles and quantitative data from the DijitalKütüpİST Project, which digitally connects cultural heritage works of historical significance with researchers.

Keywords: digitization; rare works; digital transformation; university libraries; ıstanbul university library; linguodidactology

Постистината като езиков и културен феномен

Силвия Петрова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/for2025-02-07

Резюме. Текстът разглежда понятието постистина като културен и езиков феномен, добил популярност през последното десетилетие. Анализират се семантичните и идеологическите му импликации в медийния и политическия дискурс. Статията се фокусира върху начина, по който постистината служи не само за описване на епоха, в която фактите губят значение за сметка на предпочитания към емоциите при формиране на общественото мнение, но и като реторичен инструмент в борбите за власт и легитимност. Обръща се внимание на необходимостта от критичен подход към езика в условията на дезинформация и информационно пренасищане в ерата на доминация на социалните мрежи.

Ключови думи: постистина; социални мрежи; нови медии; политика на постистината; дискурс; лингводидактология

Етнорелигиозната политическа субкултура в България – история на възникването ѝ, основни характеристики и предизвикателствата пред нея (1878 – 1934)

Димитър Ганев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-02-08

Резюме. Настоящата студия изследва възникването, основните характеристики и историческата еволюция на етнорелигиозната политическа субкултура в България в периода 1878 – 1934 г. Чрез прилагане на концепцията за политическите субкултури се анализира как мюсюлманските общности – турци, помаци, татари, черкези и роми, формират единна политическа субкултура, основана на религиозна принадлежност. Изследването показва, че тя възниква като реакция на исторически травми, загуба на социален статус и декласиране след Освобождението и се изгражда върху устойчиви стратегии за политическа адаптация, включително върху международното право и близко сътрудничество с български земеделски и леви формации.

Ключови думи: политическа култура; политическа субкултура; етнос; религия; малцинство; лингводидактология

Две начала. Словашкият сюрреализъм и неговият европейски контекст

Славея Димитрова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-02-09

Резюме. Статията се съсредоточава върху закъснялото навлизане на сюрреализма в словашката литература, върху неговото асинхронно развитие спрямо чешкия сюрреализъм и върху възприемането му като чуждо явление, последвано от усилието да бъде инкорпориран в системата на националната литература. Текстът полемизира с установеното схващане, че към средата на 30-те години в словашката среда не се знае почти нищо за сюрреализма, а малкото известно минава през филтъра на чешката литература. Специално внимание е обърнато на моделите на адаптация на сюрреализма в словашката литература, в която доминира породеното от роящите се в Европа -изми усещане за „хаос“. Именно съпротивата срещу „хаоса“ е възприета като ключов фактор за закъснялата поява на словашки сюрреалистични текстове. Направлението е видяно както като индивидуална творческа тенденция, така и като поколенческо, със съответните репрезентиращи го колективни жестове.

Статията би могла да се използва в университетските курсове по история на словашката и славянските литератури.

Ключови думи: лингводидактология; словашки сюрреализъм/надреализъм; фази на развитие; полемики; модели на адаптация; теоретични заявки

За лидерството в образованието – с факти и аргументи

Ангел Петров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-02-10

Лидерството в столичното образование. Успешни управленски практики.

Съставители – Ваня Кастрева и Димитър Веселинов.

София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2024 г.)

Вълшебство и интерпретация

Соня Александрова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/for2025-02-11

Обаянието Е. Т. А. Хофман. Faszination E.T.A. Hoffmann. Fascination: E.T.A. Hoffmann.

Съставител Светла Черпокова, София: Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, 2024, 423 стр., ISBN 978-619-7667-69-1

