За употребата на пасивни форми в политическата реч

Борислав Петров,

Биляна Михайлова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-03-01

Резюме. В статията е изследвана употребата на пасивни форми на глагола открадна, като материалът е ексцерпиран от Българския парламентарен корпус. В него са документирани 291 форми на глагола открадна, от които 169 са страдателни. Документирани са 159 употреби на миналото страдателно причастие на глагола открадна. 152 от случаите са безагентивни, докато в останалите седем има агентивна фраза. Данните от нашето изследване потвърждават схващането, че основната функция на пасива е да служи като средство за избягване на агенса. Анализът на данните от Българския парламентарен корпус, който предлагаме в тази статия, показва, че употребата на пасивния залог в публична реч на политиците (в случая с глагола открадна) е свързана преди всичко с емотивната и манипулативната функция на езика.

Ключови думи: политическа реч; пасивен залог; агенс; безагентивен пасив

ТЕРМИНОЛОГИЯТА В ПЛУВАНЕТО

Биляна Рангелова

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

https://doi.org/10.53656/for2025-03-02

Резюме. Предмета на настоящото изследване са термините в плуването, като част от спортната терминология. В образователния процес по плуване учебните цели са зависими от възрастта и подготвеността на обучаемите, от продължителността на обучението и от условията за провеждането му. Унифицирането на терминологията би подобрило условията в образователния процес и би създало по-добри възможности за предварителната теоретична подготовка. Създаването на спортен терминологичен речник по плуване има множество ползи както за специалисти, така и за любители в областта на спорта. Поради специфичните особености на водната среда усъвършенстването на терминологията и сигналната система биха подобрили комуникацията между треньора и обучаваните. Възможностите, които дава добре познатата и правилно подбрана терминология, както и различните вербални и невербални методи ще оптимизират процеса на обучение по плуване. В настоящото изследване правим опит да систематизираме и дефинираме термините в плуването, като ги представяме в четири различни езика, с цел да обезпечим информационните потребности на потребителите.

Ключови думи: лингводидактология; терминологичен речник по плуване; сигнална система; невербална комуникация; емпрунтология

УСВОЯВАНЕ НА СИТУАТИВНИТЕ ИЗРАЗИ В ТУРСКИЯ ЕЗИК В КОНТЕКСТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТУРСКИ КАТО ЧУЖД ЕЗИК: МЕЖДУ ПРАГМАТИКАТА И КУЛТУРНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ

Харун Бекир

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/for2025-03-04

Резюме. Настоящото изследване разглежда ролята на ситуативните изрази в процеса на усвояване на турския език като чужд с акцент върху прагматичната и междукултурната компетентност на обучаемите. Целта е да се анализират възприятията, стратегиите и трудностите при употребата на тези културно и социално маркирани езикови единици, както и тяхното представяне в учебните материали. Чрез смесена методология – анкетиране, тест за разпознаване и употреба, дискурс анализ и анализ на шест водещи учебника – се установява, че макар обучаемите да разпознават някои често използвани изрази, те срещат затруднения в адекватната им употреба поради липса на културен контекст, интонационни насоки и социална ориентация. Резултатите показват, че ситуативните изрази често се преподават изолирано от автентичните ситуации, в които реално функционират, което ограничава развитието на прагматичната компетентност. Изследването подчертава необходимостта от по-систематично и контекстуализирано въвеждане на тези изрази чрез ролеви игри, културни сценарии и междукултурни сравнения като неотменна част от обучението по турски език.

Ключови думи: лингводидактология; ситуативни изрази; турски като чужд език; прагматична компетентност; междукултурна комуникация; културна осъзнатост; учебни материали; дискурс анализ

TECHNIQUES OF SHORTENING IN MARITIME ENGLISH

Galina V. Velikova

Nikola Vaptsarov Naval Academy – Varna

https://doi.org/10.53656/for2025-03-05

Abstract. This study aims to offer a classification of shortened terms and terminological phrases in Maritime English using the lexico-semantic method. It is based on examples excerpted from learning materials designed for cadets and students of Navigation at Varna Naval Academy, all of them compiled in the Learner’s English-Bulgarian Maritime Dictionary and forming a large corpus representative of the domain they are used in. Shortening here is chosen as an umbrella term for initialisms, acronyms, clippings and blends. The topic is worth discussing because it reveals techniques of shortening in maritime English thereby raising learners’ awareness to a variety of English they are going to face in their future work in a multinational environment.

Keywords: shortening; classification; clipping; blending; abbreviation; empruntology

Литература без критици, четене за удоволствие, преподаване встрани от канона

Албена Вачева

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/for2025-03-06

Резюме. Статията е аналитичен опит да се обяснят новите тенденции в българската литература. През последното десетилетие книжният пазар показва постоянна тенденция на търсене и продажба на лайфстайл романи, които са много популярни сред четящата публика, включително студентите. Една от най-големите части от този вид писане включва така наречената литература за жени, написана от жени, или чиклит. Фокусът на статията е поставен върху анализа на две много популярни и лесно забележими ориентации в тези текстове – едната, която се опитва да отрази някои особености, ценности и норми, характерни за българската традиционна култура (илюстрирани с примери от романа „Нишка“), и втората – която манифестира тенденциите на новата, трета вълна феминизъм (показани чрез „Йога, любов и други митове“). Сред ключовите въпроси в статията е как този вид писане да се анализира и обясни в контекста на университетското обучение по литература и защо е необходимо това да се прави.

Ключови думи: лингводидактология; чиклит; лайфстайл; съвременен феминизъм; литература; романи от жени за жени

ЗА НЯКОИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ФИЛМОВИЯ ПРЕВОД

Неда-Мария Панайотова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-03-07

Резюме. Статията разглежда някои предизвикателства пред филмовия превод. От прагматична гледна точка, преводачът във всеки момент от работата си взема решения в серия от ситуации, които налагат необходимостта за избор между различни алтернативи. При това алтернативите може да не са нито еквивалентни. Както при всеки художествен превод, и в превода на филми очакваме възможно най-истинското усещане за оригинала. В основата на нашия анализ става дума главно за езика на филмовия превод, но разбира се, с отчитането на екстралингвистичните фактори и другите визуални елементи; за начините, по които се постигат еквивалентност и адекватност за зрителя.

Keywords: филмов превод; дублаж; субтитриране; еквивалентност; адекватност; емпрунтология; лингводидактология

Рефлексия и интеркултурно образование (върху примера на обучението на студенти от Република Казахстан)

Виолета Добичина,

Ирина Колева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-03-08

Резюме. Статията разглежда етнопсихологическите параметри за въвеждане на иновативна форма на обучение на студенти. Представя се рефлексивна картина на етнопедагогическите и етнопсихологическите основания за интеркултурното образование в Р България и Р Казахстан в условията на изследователски тип университети. Предлага се технология на професионално-педагогически тренинг за обучение на студенти на ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Извеждат се концептуални постановки на рефлексивния и ценностно ориентирания подход в системата на висшето образование в междуетническа среда.

Ключови думи: лингводидактология; интеграция на образователни технологии; мултикултурно образование; социокултурна компетентност; отпадане на образованието; етнически общности

Концепциите за падежа в някои руски граматики от втората половина на XVIII век

Енчо Тилев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/for2025-03-09

Резюме. Предмет на изследване в настоящата статия са концепциите за категорията падеж в някои от най-разпространените граматики на руския език от втората половина на XVIII век. Както е известно, падежът е една от най-сложните лингвистични абстракции и е важно да се проследи как еволюират възгледите на учените от различните епохи. В центъра на наблюдение са граматиките на М. В. Ломоносов и А. А. Барсов, които се отличават с множество приноси в описанието на категорията. Разгледани са и някои по-малко известни граматични трудове. Прави се извод, че тези първи граматики на руския език имат важно значение, тъй като в тях се утвърждават някои термини и виждания, които са актуални и днес.

Ключови думи: лингводидактология; руска граматика; падеж; Михаил Ломоносов; Антон Барсов; история на лингвистиката

ПРЕВОДИТЕ НА Д-Р ЛОНГ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА

Мария Пилева

Българска академия на науките

Елена Крейчова

Масариков университет

Надежда Сталянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-03-10

Резюме. Текстът обръща внимание върху малко познатата и почти неизследвана част от дейността на американския мисионер, просветител и общественик Албърт Лонг, а именно неговите преводи на художествена литература. Д-р Лонг превежда на български език две повести – „Колибарската дъщеря“ (1864) и „Малечкий Хенрих и неговът бавач“ (1864), както и романа „Пътешественикът“ (1866) на Джон Бъниан, редица стихове и химни. Статията се съсредоточава върху преводаческите му стратегии и работата с текстовете. Изследвана е стилизацията чрез употребата на разговорни изрази и лексика от българския език от възрожденския период, съзнателната архаизация на преведения текст, въвеждането на авторски неологизми. Като цяло, в преводите си на белетристика А. Лонг постига не само формален, но и семантичен еквивалент на преводния текст чрез прибавяне на лексеми, допълнителна конотация, избирайки стилистично оцветенo преводно съответствие. Като преводач, А. Лонг поставя високи стандарти към трансфера на семантика и функционалност на текстове от чужд на български език.

Ключови думи: преводачески стратегии; емпрунтология; Възраждане; белетристика; културен контекст

ЗА ЙОРДАН РАДИЧКОВ – С ЛЮБОВ И ПРЕКЛОНЕНИЕ

Юлияна Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-03-11

ЗА ТАЛАНТА ДА СЪЗДАВАШ ФОРМАТИ ЗА ТАЛАНТИ: НОВО ИЗСЛЕДВАНЕ В ЕДНА СЛАБО ИЗСЛЕДВАНА ОБЛАСТ НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРОИЗВОДСТВО

Илия Кожухаров

Нов български университет

Йорданов, Н., 2025. Драматургични и производствени аспекти в риалити предаванията за таланти. София: Фосфорус, ISBN 978-619-93272-0-3

https://doi.org/10.53656/for2025-03-12

