Староарменският корен „булх“ и българите в арменската география „Ашхарацуйц“ (VII в. сл. Хр.)

Applied Linguistics / Приложно езикознание

Петър Голийски

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-04-01

Резюме. През 2003 г., изхождайки от хипотезата, че „българи“ първоначално е бил религионим, аз предложих една нова етимология на тяхното име – от двата индоевропейски корена *b[h]olk’– „светя, сияя“ и b[h]org[h]– „висок, планина, хълм“, които преди хиляди години са били взаимнозаменяеми, тъй като в религиозното мислене на древния човек планините са били свързвани с мъдростта, религиозните ритуали и посвещения, а те, на свой ред, са били в пряка връзка с огъня, светлината, слънцето.

Хипотезата, че името „българи“ е означавало „високите/великите~светлите/блестящите“, влиза в неочакван синхрон с етнонима Bułx/Bułkh (Բուղխ, и Bušx/Buškh/Բուշխ в изопачен вариант в преписите), под който в кратката и разширената редакция на арменската география „Ашхарацуйц“ (краят на VII век) са споменати българите. Изненадващо обаче правописът на етнонима Булх е идентичен с този на староарменското съществително bułx/bułkh (բուղխ) „никнене; растеж; бликане“, както и със староарменския глагол błxem/błkhem (բղխեմ) „извирам, бликвам; тека, изтичам“, „раста, никна, избуявам, буйно раста; покълвам“, „подавам се, надигам се“. Което подсказва, че етнонимът Bułx/Bułkh в „Ашхарацуйц“ е не друго, а буквален превод на името „българи“.

Най-вероятно тази необичайна форма Bułx/Bułkh е заета от Анания Ширакаци, съставителя на „Ашхарацуйц“, от някакъв средноперсийски (сасанидски) източник, не по-късен от средата на VI век. Откъде и как авторът на средноперсийския източник е научил значението на името „българи“ обаче, остава загадка. Загадка е и защо е държал да ги спомене по такъв начин, а не под добре известното им през V – VI век име „българи“.

Ключови думи: индоевропейци, етноним българи, прабългари, арменска география „Ашхарацуйц“, староарменски, средноперсийски, Сасаниди, лингводидактология

Cognitive-Communicative Aspects of Language Functioning in Older Adults: Bulgarian Application of the SCCAN

Applied Linguistics / Приложно езикознание

Kostadin Chompalov

Medical University of Plovdiv

Dimitar Vesselinov

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

Dobrinka Georgieva

Medical University of Plovdiv (Bulgaria)

Robert Orlikoff

East Carolina University, Greenville, NC (USA)



https://doi.org/10.53656/for2025-04-02



Abstract

Objective: This study evaluates the clinical applicability of the adapted Bulgarian Scales of Cognitive and Communicative Ability for Neurorehabilitation (SCCAN) for differentiating cognitively healthy older adults from patients with Alzheimer’s disease (AD).

Methods: Fifty-two participants (31 cognitively healthy, 21 diagnosed with AD) completed the Bulgarian SCCAN and the Mini-Mental State Examination (MMSE). Data analysis included descriptive statistics and Mann–Whitney U tests to examine between-group differences.

Results: Significant differences (p < .05) were identified across all SCCAN subtests, particularly in memory, verbal expression, attention, and orientation. The SCCAN demonstrated strong sensitivity to cognitive-communicative deficits and high consistency with MMSE scores.

Conclusions: The findings confirm the validity and clinical usefulness of the Bulgarian SCCAN. This instrument provides detailed cognitive-communicative profiling. It can effectively support diagnostic and therapeutic decision-making processes for older adults with neurodegenerative conditions.

Keywords: cognitive-communicative disorders, language functioning, Alzheimer’s disease, SCCAN, MMSE

Синкретизъм и модалност

Applied Linguistics / Приложно езикознание

Мариана Георгиева

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/for2025-04-03

Резюме. Средоточието на технологията на изречението като продукт на нашето съзнание е синкретизъм. Този синкретизъм задължава всички компоненти, всички признаци да се възприемат и отчитат в тяхната комплексна взаимовръзка, а не в линеарност. Синтезът между лексикалната семантика на `казвам` и граматиката на предикациите Как се казваш? и Казвам се … извеждат параметрите на комуникацията като феномен: първо, говоренето, акт на артикулиране, на материализиране в език (`казвам`) и второ, въпрос като технология на познаването, на търсене на информация, но и като подтик към говорене (семантиката на `казвам`). Казването е концептът на комуникацията, на предикацията като неин логически прототип. Казването е говоренето. Модалността има две равнища – логическа и езиковосубектна, които трябва да се разграничават и да не се . Препокрива се терминът. Т.е. модалността има две степени – интенционална и екстенционална.

Ключови думи: синкретизъм, модалност, предикация, български език, лингводидактология

Maritime English Final Assessment оf Future Deck Оfficers at the Nikola Vaptsarov Naval Academy, Bulgaria

Language Teaching Methodology / Mетодика

Galina V. Velikova

Nikola Vaptsarov Naval Academy – Varna

https://doi.org/10.53656/for2025-04-04

Abstract. The present paper aims to contribute to the process towards global standardization of Maritime English (ME) testing and assessment that has been in progress for many years. It focuses on the format of the current final state exam for future deck officers graduating from the Naval Academy in Varna and the testing requirements it conforms to while pointing at its strengths and weaknesses. It also attempts to review this assessment tool in the light of the test specifications developed on the basis of the Maritime English competence yardstick linked to the CEFR reference levels to describe a language user’s proficiency in the absence of universal testing and assessment standards for Maritime English.

The author’s belief is that the development of the blueprint for the test, namely the test specifications, is a step in the right direction and will help us further enhance the quality of the final product. Besides, it is a good starting point for testing and assessing students whose native language is not English and whose language of instruction is their native language supported by Maritime English.

Keywords: Maritime English testing, assessment tool, specifications, test tasks, marking, linguodidactology

Концептуализация на пространствеността в руския език от гледна точка на лингводидактологията

Language Teaching Methodology / Mетодика

Людмила Карпенко

Самарски университет

https://doi.org/10.53656/for2025-04-05

Резюме. Въз основа на данни на паралелни текстове на Националния корпус на руския език и лексикографски речници пространствеността се разглежда като една от концептуалните доминанти, която трябва да се вземе предвид при преподаването на руски език. Високата употреба на пространствени словоформи показва особеността на рускоезичен дискурс, която може да се определи като последователна максимална експликация на пространствените отношения, съдържащи се в реална ситуация. Много концептуални категории в руското езиково съзнание корелират с категорията на пространствеността, един вид матрица, която формира и отразява възгледа за света. Състоянието на околната среда, физиологичното и психическото състояние на човек и други категории в руския език се предават с пространствени модели. Пространствеността намира израз на всички основни езикови нива: на семантичното, на граматическото, на нивото на лексиката и словообразуването. Изследването използва системен, съпоставителен и функционален метод, които представят специфичните характеристики на руския език в изразяването на пространствеността както в езиковата система, така и в речта.

Ключови думи: руски език, български език, лингводидактология, пространственост, концептуализация

Връзката между средното и висшето образование като проблем на чуждоезиковото обучение в България

Language Teaching Methodology / Методика

Николай Бакалов, Милена Сахакян

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-04-06

Резюме. Настоящата статия разглежда проблемите на чуждоезиковото обучение в средното и висшето образование през призмата на връзката между двете системи. По отношение на средното образование се разглеждат трудностите, пред които са изправени учителите и учениците при усвояването на чуждоезикови компетенции, а във висшето образование се фокусира върху проблемите в подготовката, с която идват учениците от средното образование. Тезата на авторите е, че тези проблеми биха могли поне частично да бъдат облекчени с по-подробно нормативно регулиране на трансфера на знания между двете системи. По този начин биха се постигнали хармонизация между двете системи и взаимно разбиране на предизвикателствата и проблемите, пред които е изправена другата страна.

Ключови думи: лингводидактология, трансфер на знания, средно образование, висше образование, чужди езици

Правните ценности като културно-значими ориентири в обучението по чужд език на студенти-юристи

Language and Culture / Език и култура

Галина Шамонина, Боряна Костова

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

https://doi.org/10.53656/for2025-04-07

Резюме. Настоящото изследване предлага дидактически модел за развиване на междукултурна комуникативна компетентност и правни ценности в университетски курс по специализиран чужд език за юристи. Моделът отговаря на необходимостта езиковото обучение да надхвърли чисто лингвистичните умения и да насърчи интеркултурна осъзнатост, критическо мислене и гражданска отговорност. Ключов елемент в модела е използването на културно специфични наративи като мита за американската изключителност. Той се превръща в инструмент за анализ на връзките между културните кодове и юридическия дискурс. Представени са три методически подхода: дискурсивен (анализ на интертекстуалност в правно-политически текстове), етнографски (потапяне в институционални контексти) и проблемен (разглеждане на знакови съдебни дела). Целта е едновременно изграждане на езикова, социолингвистична и дискурсивна компетентност и формиране на ценности като справедливост и равенство. Моделът подготвя студентите не само за професионална комуникация, но и за активно, отговорно участие в глобализирана правна и културна среда.

Ключови думи: междукултурна комуникативна компетентност, лингводидактология, чужд език за специални цели, чуждоезиково обучение в университетска среда

„Impatient Women“ or The Future of The Values/Values of the Future

Language and Culture / Език и култура

Magdalena Kostova-Panayotova

Madeleine Danova

Sofia University “St. Kliment Ohridski|

https://doi.org/10.53656/for2025-04-08

Abstract. The article focuses on the book by Cameroonian writer Djaili Amadou Amal, Impatient Women, in which the author addresses the painful issue of women’s rights in certain societies, as well as in modern civilization, which sometimes disregards the double standards prevalent in its practices and does nothing to change the status quo. Among the key themes of the book is the concept of patience, which permeates the female experience from birth to death within the narrative. The book poses unambiguous questions: Do we truly know the people close to us? Are they truly close if they depersonalize us? On the one hand, can there be unimaginable freedoms, and on the other, a demand for complete obedience and depersonalization? Another serious inquiry raised by Amal’s book is whether values change, what those values are, who is responsible for this change, and whether a society can progress if technological advancements cannot liberate it from the spiritual primitivism present in some communities.

Keywords: human rights, women, values, patience, African literature, linguodidactology

Езикът на реставрацията на фотографии: културно наследство и методологии

Language and Culture / Език и култура

Александър Вътов

Национална художествена академия

https://doi.org/10.53656/for2025-04-09

Резюме. Статията разглежда реставрацията на фотографии като специфичен „език“, в който се преплитат научни, етически и културни измерения. Акцентът е върху особеностите на фотографските техники и тяхната уязвимост, както и върху стратегиите за опазване. Подчертава се, че в България липсва систематична терминология и институционализирана практика, което крие риск от загуба на автентичност. Фотографията се разглежда не само като технически носител на образ, но и като културен артефакт и извор за историята и хуманитарните науки. Защитава се тезата, че разработването на професионален език и етични стандарти е ключово за съхраняването на фотографиите като част от колективната памет и за превръщането им в пълноценен изследователски ресурс.

Ключови думи: реставрация на фотографии, превантивна консервация, фотографски процеси, етика, културно наследство, лингводидактология

Възрожденските писатели за българския език: Иван Вазов за чуждите думи, падежите, членуването и правописанието

Linguodidactological Archeology /

Лингводидактологическа археология

Владислав Миланов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2025-04-10

Резюме. Статията разглежда Иван-Вазовите концепции за развитието на правописа, за навлизането на чуждите думи в българския език, за членуването и за падежите. Въпреки че Вазов е един от най-задълбочено анализираните в езиково отношение писатели, някои важни за развитието на книжовния език идеи, обвързващи поетичната реч с тенденциите при оформянето на книжовната формация на общонародния език, на народния поет са останали в периферията на изследователския интерес. Текстът насочва вниманието именно към такива специфични схващания, като например Вазовото твърдение, че при отпадането на падежите поетичният език губи своята стегнатост и това го отдалечава от славянските езици.

Ключови думи: емпрунтология, Иван Вазов, книжовен език, поетичен език, чужди езици и чужди думи, падежи, правопис

В ироничното „царство“ на Музил

Reviews and Annotations / Рецензии и анотации

Елица Дубарова-Петкова, Метанаративни техники в изграждането на романа „Човекът без качества“ от Роберт Музил.

Бургас: Издателство ЛИБРА СКОРП, 2023, 227 стр., ISBN 978-954-471-992-0

Соня Александрова-Колева

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/for2025-04-11

Филмът „Заведи ме вкъщи“ в контекста на киното за деца в България

Reviews and Annotations / Рецензии и анотации

Боя Харизанова

https://doi.org/10.53656/for2025-04-12

