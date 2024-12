ГОДИНА LI / VOLUME 51, 2024

ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНО ЕЗИКОЗНАНИЕ

9 – 20 Reflections on Working for the Council of Europe / Michael Byram

21 – 28 Синтактичният парадокс „едносъставно изречение“ [The Syntactic

Paradox “Single Sentenceˮ] / Марияна Георгиева / Mariana Georgieva

127 – 153 За арабското понятие „хурии“ (хур ʻин) и неговите репрезентации в българската възрожденска литература [On the Arabic Concept of Houries (ḥūr ʻīn) and its Representations in the Literature of the Bulgarian National Revival] / Галина Евстатиева / Galina Evstatieva

154 – 167 За емоционалните състояния и техните синтактични прояви

[On Emotional States and their Syntactic Representation] / Йовка Тишева, Марина Джонова / Yovka Tisheva, Marina Dzhonova

289 – 303 Необходимост от изучаване на речевата патология [Necessity of Studying Speech Pathology] / Юлияна Стоянова / Juliana Stoyanova

304 – 313 Възприемане и оценка на текст – реално интервю и интервю с изкуствен интелект [Perception and Evaluation of Text from an Interview with a Real Person and an Interview with an Artificial Intelligence] /

Деспина Василева / Despina Vasileva

314 – 325 Аспектуални особености на някои обстоятелствени изречения в превод на италиански (по корпус от произведения на Георги Господинов) [Aspectual Features of Some Circumstantial Clauses in Italian Translation (Based on a Corpus of Works by Georgi Gоspоdinov) /

Десислава Давидова / Dessislava Davidova

409 – 418 Динамика на езиковите процеси, книжовни норми и явления в про- цес на преустройство или кризи на общуването в българското общество [Dynamics of Language Processes, Literary Language Norms and Phenomena under Reconstruction or Crises of Communication in Bulgarian Society] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

419 – 436 За някои проблеми на използване на терминологията и нейното тълкуване в римскоправни текстове [About Some Problems of Terminology Usage and Its Interpretation in Roman Legal Texts] /

Малина Новкиришка- Стоянова / Malina Novkirishka-Stoyanova

437 – 453 A Note on the Language Components of Aphasia / Kostadin Chompalov, Dobrinka Georgieva

537 – 565 Analysis of the Morphological and Lexical Aspects of the Turkish Sections in the Work “The Second Journey of Bacho Kiro” / Abidin Karasu

566 – 585 За животните във фразеологията – буквално (върху материал от сръбската и хърватската фразеология) [Of Animals and Men (A Linguocultural Approach to Serbian and Croatian Phraseology) /

Мартин Стефанов / Martin Stefanov

586 – 595 Морфофонологични, фоносинтактични и лексикално-семантични аспекти на словното ударение в испанския език [Morphophonological, Phonosyntactic and Lexical-Semantic Aspects of Lexical Stress in Spanish] / Милена Маринкова / Milena Marinkova

681 – 688 Езиковите контакти и техните резултати [Language Contacts and Their Results] / Иля Златанов / Ilya Zlatanov

689 – 704 Превключване на езиковия код като феномен на междуезиковото взаимодействие: върху примери от български и турски език [Language Code-Switching as a Phenomenon of Interlanguage Interaction: On Examples From Bulgarian and Turkish] / Исмаил Атасой, Гюлсюм Ерджан / Ismail Atasoy, Gulsum Ercan

705 – 713 Specifics of Pedagogical Speech in Distance Learning / Natalya Zhadko

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY / МЕТОДИКА

29 – 37 Developing Materials for Assessing Reading Literacy and Comprehension of Early Graders in Bulgaria and Italy / Vito Pirelli, Svetla Koeva

38 – 42 Ролята на дигиталните инструменти при преподаването на словашката фонетика в СУ „Св. Климент Охридски“ / [The Role of Digital Tools in Teaching of Slovak Phonetics at Sofia University “St. Kliment Ohridskiˮ] / Величко Панайотов / Velitchko Panaiotov

168 – 175 Techniques of Shortening in Maritime English / Galina V. Velikova

176 – 194 Изследване на потенциала на аудиокнигите за изграждане на ключови компетентности в чуждоезиковото преподаване и обучение по английски език [Exploring the Potential of Audiobooks to Build Key Competences in English Foreign Language Teaching and Learning] / Теодора Генова, Магдалена Гарванова / Teodora Genova, Magdalena Garvanova

326 – 335 Развиване на интегрирани комуникативни умения по английски език посредством видеопроекти [Developing Integrative Communicative Skills in the English Language through Video Project] / Хилда Терлемезян / Hilda Terlemezyan

336 – 341 Language Learning for Specific Purposes in Higher Education – Experiences and Trends / Dimitar Veselinov, Tsvetanka Dilkova

342 – 353 Усвояването на славянски език като чужд като условие за успешна интеграция на бежанците (за ситуацията на украинските медици в Чехия) [The Acquisition of Slavic as a Foreign Language as a Condition for Successful Integration of Refugees (On the Situation of Ukrainian Medics in the Czech Republic)] / Елена Крейчова, Надежда Сталянова, Тереза Бояновска / Elena Krejcova, Nadezhda Stalyanova, Tereza Bojanovska

455 – 466 Вербална и невербална комуникация между треньор и обучаеми по време на занятия по плуване с деца със СОП [Verbal and

Non-Verbal Communication between Coach and Trainees during Swimming Lessons] / Биляна Рангелова, Красимира Дешева, Петър Тодоров / Biliyana Rangelova, Krasimira Desheva, Petar Todorov

467 – 479 Педагогическо приложение на дигиталните технологии в обучението по чужд език: предимства и предизвикателства [Pedagogical Application of Digital Technologies in Foreign Language Education: Advantages and Challenges] / Ирена Димова, Пламен Цветков, Михал Павлов / Irena Dimova, Plamen Tsvetkov, Mihail Pavlov

480 – 490 Дебатът като форма на убеждаваща комуникация в университетското обучение по английски език [Debate as a Form of Persuasive Communication in University English Language Teaching] / Мария Нейкова / Mariya Neykova

596 – 603 Положителна учебна среда за обучение по дигитална и медийна грамотност [A Positive Learning Environment for Digital and Media Literacy Education] / Данаил Данов / Danail Danov

604 – 611 Интегриране на музика в езиковото обучение [Integration of Music in Language Teaching] / Анна Георгиева / Anna Georgieva

612 – 626 Специализиран икономически немски език в текстов вид Годишен доклад (Geschäftsbericht) [Economic German in Textform Annual Report (Geschäftsbericht)] / Силвия Василева / Silviya Vasileva

714 – 725 The Parents‘ Perspective: Overcoming the Challenges and Discovering the Benefits of Early Second Language Acquisition / Maria Mladenova

726 – 743 Учебно пособие по четене на текстове по козметика (върху материал от руски език) [Textbook on Reading Cosmetology and Cosmetics Texts (On Material From Russian)] / Ирена Петрова / Irena Petrova

LANGUAGE AND CULTURE / ЕЗИК И КУЛТУРА

43 – 53 Романите на Салман Рушди в перспективите на постмодернизма през третото хилядолетие [Salman Rushdie’s Novels in the Perspectives of Postmodernism in the Third Millennium] / Иван Иванов / Ivan Ivanov

54 – 67 Безпокойство на готическото робство: романът „Еликсирите на дяво- ла“ [The Anxiety of Gothic Kinship: Generic and Aesthetic Heterogeneity in E. T. A. Hoffmann’s Novel “The Devil’s Elixirsˮ] / Огнян Ковачев / Ognyan Kovachev

68 – 74 Объркани във времето (Някои наблюдения върху най-новите български романи) [Confused in Time (Some Observations on the Latest Bulgarian Novels)] / Магдалена Костова-Панайотова / Magdalena Kostova- Panayotova

195 – 205 Китайска митология и трансмедиен сторителинг [Chinese Mythology and Transmedia Storytelling] / Елица Миланова / Elitsa Milanova

206 – 221 Между Омир и ChatGPT [Between Homer and ChatGPT (Is Artificial Intelligence an Unprecedented Phenomenon to Speech)] / Николай

Ценков / Nikolay Tsenkov

354 – 266 Дискурсът за етичното веганство като модел за изграждане на идентич- ност [The Discourse on Ethical Veganism as a Model for Identity Construction] / Силвия Петрова / Silvia Petrova

367 –377 Манипулативна употреба на метафори в икономически медийни статии [Manipualtive Use of Metaphors in Economic Media Articles] / Владимир Досев / Vladimir Dosev

491 – 498 О «переносном» употреблении местоимения «я» [On The “Figurative” Use of the Pronoun “I”] / Золян Тигранович / ZolyanTigranovich

499 – 509 Лингвокултурологични аспекти на превода на шеги и анекдоти (върху примери от три английски и американски комедийни сериала) [Linguocultural Aspects оf the Translation оf Jokes and Anecdotes (Based оn Examples from Three English and American Comedy Series)] /

Неда-Мария Панайотова / Neda-Maria Panayotova

627 – 642 Стратегии за прогнозиране в печатните медии в рамките на дискурсно-историческия подход: анализ на новините за фемицид [Predication Strategies in Printed Media within the Framework of Discourse-Historical Approach: An Analysis on the News of Feminicides /

Гюлсюм Сонгюл Ерджан, Нур Бану Елбюлкен, Исмаил Оркун Атасой /

Gulsum Songül Ercan, Nur Banu Elbulken, Ismail Orkun Atasoy

744 – 757 К вопросу о переводе поэтических текстов в романе Евгения Водолазкина „Чагин“ [On the Question of Translation of Poetic Texts in Evgeny Vodolazkin‘s Novel ‘Chagin’] / Антония Пенчева / Antonia Pencheva

758 – 768 Компютърните игри с митологично съдържание – бягство от реалността или нов образователен хоризонт [Computer Games Based on Mythology – a Way to Escape Reality or New Horizonts for Teaching] / Елица Миланова / Elitsa Milanova

LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY /

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ

75 – 89 Реперториум на средновековни южнославянски ръкописи и кописти в научноизследователски контекст [Repertoire of Medieval South Slavic Manuscripts and Scribes in Research Context] / Детелин Лучев, Максим Гойнов, Десислава Панева-Маринова, Радослав Павлов, Константин Рангочев / Detelin Luchev, Maksim Goynov, Desislava Paneva-Marinova, Radoslav Pavlov, Konstantin Rangochev

222 – 229 Проф. Иван Шишманов – между славянския и западния литературен канон [Prof. Ivan Shishmanov – Between Slavic and Western Literary Canon] / Людмил Димитров / Lyudmil Dimitrov

378 – 395 Ancient Translations and Reviews of the Holy Scriptures in the Greek Language. Contribution to the History of Biblical Translations / Ivana Peshic

643 – 658 Сравнение на референтни езикови рамки за различни по типология езици в изпитните системи по италиански и китайски като втори език [Comparison of Language Reference Frameworks for Different Language Types in the Test Systems of Italian and Chinese as a Second Language] / Антония Цанкова, Радея Гешева / Antonia Tsankova, Radeya Gesheva

769 – 779 Пространствените измерения на изменението на климата и глобалното езиково разнообразие [The Spatial Dimensions of Climate Change and Global Linguistic Diversity] / Климент Найденов, Методи Иванов, Антонина Атанасова, Димитър Атанасов, Александър Пейчев / Kliment Naydenov, Metodi Ivanov, Antonina Atanasova, Dimitar Atanacov, Alexander Peichev

780 – 793 Подходи за промяна в качеството на училищното образование [Approaches to Change the Quality of School Education. NSLLL 2014 – 2020 / Светлана Александрова / Svetlana Alexandrova

IN MEMORIAM

516 – 519 Памяти Юрия Дерениковича Апресяна (1930 – 2024) / Димитър

Веселинов, Надя Делева / Dimitar Vesselinov, Nadia Deleva

659 – 662 В памет на Александър Иванов [In Memoriam: Alexander Ivanov] / Надежда Делева, Димитър Веселинов / Nadezhda Deleva, Dimitar Vesselinov

794 – 795 Сирма Данова (12.11.1984 – 22.10.2023) [Sirma Danova

(12.11.1984 – 22.10.2023)] / Владимир Сабоурин / Vladimir Sabourin

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

104 – 108 Чуждоезиковото обучение – към езика и културата чрез литература [Foreign Language Education – towards Language and Culture through Literature] / Недда Бояджиева / Nedda Boyadzhieva

109 – 112 Кръговрат на изкуствата [The Cycle of the Arts] / Ирена Кръстева / Irena Kristeva]

230 – 232 Новаторство в съвременния мултикултурализъм [Innovations in Contemporary Multiculturalism] / Димитър Веселинов / Dimitar Veselinov

389 – 395 Романите на Димитър Димов – прочити в контекст [Dimitar Dimov’s Novels – Reading in Context] / Надежда Стоянова / Nadezhda Stoyanovа

510 – 515 За един принос към историята на обучението по немски език в края на XIX – началото на ХХ в. [On a Contribution to the History of Teaching German as a Foreign Language at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century] / Весела Белчева / Vesela Belcheva

520 – 522 New Approach to Socio-Phonetic Studies оf American Spontaneous Speech Prosody in Gender-Age Paradigm / Viktoriia Olinchuk

663 – 667 Нов учебник по руски език за българските духовни училища

[New Russian Language Textbook for Bulgarian Religious Schools] / Диана Боримечкова / Diana Borimechkova

796 – 800 Силата на постистината [The Power of Post-Truth] / Владимир Градев / Vladimir Gradev

801 – 803 Родноезиковото и чуждоезиковото обучение – единна образователна система [First Language Education and Foreign Language Education – Undivided Educational System/ Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov

EVENTS / ХРОНИКА

90 – 99 Проф. д-р Богдан Мирчев на 80 години [The 80th Anniversary of

Prof. Dr. Bogdan Mirchev] / Ренета Килева-Стаменова, Ева Пацовска-Иванова / Reneta Kileva-Stamenova, Eva Patsovska-Ivanova

100 – 103 Международна научна конференция „Българистични езиковедски четения“, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Мирослав Янакиев [International Scientific Conference “Bulgarian Linguistic Readingsˮ Dedicated to the 100th Anniversary of the Birth of Prof. Myroslav Yanakiev] / Йовка Тишева / Yovka Tisheva