За арабското понятие „хурии“ (хур ʻин) и неговите репрезентации в българската възрожденска литература

Доц. д-р Галина Евстатиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-02-01

Резюме. Настоящото изследване се опира върху постановки на класическата ислямска екзегеза, които засягат едно от есхаталогично централните, но недостатъчно ясно дефинирани в Корана понятия, свързани с ключови представи за райските девици – „хурии“ (хур ʻин)…

За емоционалните състояния и техните синтактични прояви

Проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Марина Джонова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-02-03

Резюме. В настоящото изследване се разглежда синтактичната структура на някои предикати и предикативи за положителни емоционални състояния – веселя, веселя се, весел съм, весело (ми) е, веселба е…

Techniques of Shortening in Maritime English

Dr. Galina V. Velikova, Assoc. Prof.

Nikola Vaptsarov Naval Academy – Varna (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/for2024-02-04

Abstract. This study aims to offer a classification of shortened terms and terminological phrases in Maritime English using the lexico-semantic method…

Изследване на потенциала на аудиокнигите за изграждане на ключови компетентности в чуждоезиковото преподаване и обучение по английски език

Д-р Теодора Генова,

проф. д-р Магдалена Гарванова

Университет по библиотекознание и информационни технологии

https://doi.org/10.53656/for2024-02-05

Резюме. Статията има за цел да разгледа аудиокнигите като иновативен педагогически инструмент за изграждането на ключови компетентности в чуждоезиковото преподаване и обучение по английски език, а именно многоезикова, цифрова, интеркултурна, личностна, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене…

Китайска митология и трансмедиен сторителинг

Елица Миланова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (България)

https://doi.org/10.53656/for2024-02-08

Резюме. Статията изследва репрезентацията на китайската митология във филма „Шан-Чи и легендата за десетте пръстена“ и потенциала му като лингводидактичен инструмент в часовете по китайски език и култура…

Между Омир и ChatGPT

Д-р Николай Ценков

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/for2024-02-09

Резюме. Статията има за цел да проследи влиянието, което изкуственият интелект оказва върху съвременната комуникационна парадигма…

Проф. Иван Шишманов – между славянския и западния литературен канон

Проф. д-р Людмил Димитров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-02-10

Резюме. Текстът проследява и коментира една непозната страна от творчеството и научните изяви на проф. Иван Шишманов – неговите лекции, посветени на славяните и славянския свят, написани на немски език и четени през учебната 1923/1924 г. по покана на Фрайбургския университет в Германия…

Новаторство в съвременния мултикултурализъм

Рая Живкова-Крупева и Тодор Шопов,

Бъдете всички едномислени… Социолингвистика на интеркултурализма

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,

София, 2023, 175 с., ISBN 978-954-07-5740-7

Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-02-11

