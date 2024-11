Analysis of the Morphological and Lexical Aspects of the Turkish Sections in the Work “The Second Journey of Bacho Kiro”

Abidin Karasu

Istanbul Medeniyet University (Turkey)

https://doi.org/10.53656/for2024-05-01

Abstract. Among the Turkish dialects, Bulgarian dialects hold a special place and importance. Bulgarians who ruled over Ottoman territories for many years spoke Turkish effectively…

За животните във фразеологията – буквално (върху материал от сръбската и хърватската фразеология)

Мартин Стефанов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-05-02

Резюме. Настоящата студия анализира фразеологичните единици с компонент съществително име, назоваващо животно (или част от тялото на животно), в чиято изходна структура се изразява вид интеракция между човек и съответното животно…

Морфофонологични, фоносинтактични и лексикално-семантични аспекти на словното ударение в испанския език

Милена Маринкова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-05-03

Резюме. В тази статия се прави преглед на най-важните особености на ударението в испанския език чрез анализа на неговите основни лексикални модели и неговата реализация в номиналната и вербалната парадигма, както и на фоносинтактично и лексикално-семантично равнище за целите на чуждоезиковото обучение…

Положителна учебна среда за обучение по дигитална и медийна грамотност

Данаил Данов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-05-04

Резюме. Статията е с фокус върху възможностите за създаване на ефективно работеща учебна среда, чиято цел е формирането на компетенции в обучаемите…

Интегриране на музика в езиковото обучение

Анна Георгиева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-05-05

Резюме. В статията се представят примери за интегриране на музика в учебния процес на родно- и чуждоезиковото обучение…

Специализиран икономически немски език в текстов вид Годишен доклад (Geschäftsbericht)

Силвия Василева

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/for2024-05-06

Резюме. Статията разглежда основни теоретични постановки по отношение на специализирания език и видовете специализирани икономически документи…

Стратегии за прогнозиране в печатните медии в рамките на дискурсно-историческия подход: анализ на новините за фемицид

Гюлсюм Сонгюл Ерджан

Нур Бану Елбюлкен

Исмаил Оркун Атасой

Dokuz Eylül University (Türkiye)

https://doi.org/10.53656/for2024-05-07

Резюме. Новините в печатните медии отразяват редакционната политика на вестника, в който се публикуват, чрез подбор на езиков ресурс…

Сравнение на референтни езикови рамки за различни по типология езици в изпитните системи по италиански и китайски като втори език

Антония Цанкова

Радея Гешева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-05-08

Резюме. Статията представя наблюдения относно прилагането на Общата европейска езикова рамка и Китайската референтна рамка в изпитните системи по италиански и китайски като втори езици…

В памет на Александър Иванов

Надежда Делева

Димитър Веселинов

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-05-09

Нов учебник по руски език за българските духовни училища

Диана Боримечкова

Военна академия „Г. С. Раковски“

https://doi.org/10.53656/for2024-05-10

Резюме. Новото издание на Пловдивския университет се разглежда като учебник по руски език за специални цели в областта на православната теология и богослужение, който наред с това може да служи и като помагало за опреснителен курс или за самостоятелно учене…

