Необходимост от изучаване на речевата патология

Проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова

Софийски университет

https://doi.org/10.53656/for2024-03-01

Резюме. Статията аргументира необходимостта от изучаването на речевата патология при възрастни лица с цел подобряване на общуването в сферата на здравеопазването и преодоляването на кризи в социалните и личните контакти на лицата с речеви нарушения…

Възприемане и оценка на текст – реално интервю и интервю с изкуствен интелект

Деспина Василева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-03-03

Резюме. В статията е представено изследване на възприемането, разбирането и оценката на две интервюта – първото реално, а второто – генерирано чрез изкуствения интелект ChatGPT. Изследването обхваща 84 участници на възраст между 20 и 23 години, студенти от специалностите „Психология“, „Българска филология“, „Славянска филология“ и „Руска филология“ от СУ „Свети Климент Охридски“…

Аспектуални особености на някои обстоятелствени изречения в превод на италиански (по корпус от произведения на Георги Господинов)

Д-р Десислава Давидова

Нов български университет

https://doi.org/10.53656/for2024-03-04

Резюме. Статията хвърля бегъл поглед върху превода от български на италиански на някои видове обстоятелствени изречения, при които се наблюдава разлика във вида…

Развиване на интегрирани комуникативни умения по английски език посредством видеопроекти

Доц. д-р Хилда Терлемезян

Пловдивски университет

https://doi.org/10.53656/for2024-03-05

Резюме. Едно от най-големите предизвикателства при организацията на учебния процес по английски език е преодоляването на ограниченията на времето и пространство за развиване на комуникативни умения на изучавания език…

Language Learning for Specific Purposes in Higher Education – Experiences and Trends

Prof. Dimitar Veselinov,

Dr. Tsvetanka Dilkova

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

https://doi.org/10.53656/for2024-03-06

Abstract. In today‘s “global village”, any kind of information spreads faster than ever before and reaches every corner of the world. Scientific information is no exception in this regard…

Усвояването на славянски език като чужд като условие за успешна интеграция на бежанците (за ситуацията на украинските медици в Чехия)

Елена Крейчова, Тереза Бояновска

Масариков университет

Надежда Сталянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-03-07

Резюме. Целта на настоящия текст е да представим проблемите на усвояването на втори език (славянски от славяни) в специфичен социално-политически контекст…

Дискурсът за етичното веганство като модел за изграждане на идентичност

Гл. ас. д-р Силвия Петрова

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/for2024-03-08

Резюме. Текстът изследва дискурса за етичните компоненти при формирането на идентичността в съвременната епоха. Във фокуса на интерес е веганството като модел на идентичност, основан на (претенцията за) етична позиция към другите и света…

Манипулативна употреба на метафори в икономически медийни статии

Доц. д-р Владимир Досев

Икономически университет – Варна

https://doi.org/10.53656/for2024-03-09

Резюме. Според теорията на когнитивната лингвистика метафорите са част не само от нашата комуникация, но също и от начина, по който мислим и действаме в ежедневието си…

Ancient Translations and Reviews of the Holy Scriptures in The Greek Language. Contribution to the History of Biblical Translations

Ivana Peshic

South-West University “Neofit Rilski”

https://doi.org/10.53656/for2024-03-10

Abstract. The article offers a scholarly overview of the historical translations and reviews of the Bible from Greek sources…

Романите на Димитър Димов – прочити в контекст

Доц. д-р Надежда Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/for2024-03-11

