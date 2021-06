ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

Цифровая коммуникация и проблемы перевода (на материале болгарских и русских сетевых текстов)

Резюме. Рассматривается проблема эквивалентности цифрового перевода в глобальной сети Интернета. Предметом исследования являются ошибки цифрового перевода в текстах, размещенных в сети Facebook. Использован метод сопоставительного семантико-контекстуального анализа. В результате проведенного исследования текстов, переведенных с болгарского языка на русский, установлено, что коммуникативные неудачи наблюдаются на всех языковых уровнях: лексико-семантическом, словообразовательном, грамматическом и на уровне ценностно-модальной оценки ситуации. Ошибки перевода выявляют использование английского языка как языка-посредника при переводе славянских текстов в сетевых системах. Сделан вывод о том, что совершенствование моделей цифрового перевода требует большего внимания к лексико-семантической, словообразовательной и грамматической специфике славянских языков, к их реалиям и языковым картинам мира.

Ключевые слова: цифровая коммуникация; перевод; язык-посредник; болгарский; русский.

Людмила Карпенко

Самарский университет (Россия)

La didactique du FLE à la croisée des sciences cognitives et discursives

Résumé. L’aspect interdisciplinaire de la didactique des langues lui permet de rester toujours en phase active de son développement. La présente communication vise à analyser les variantes de coexistence des acquis de plusieurs sciences dans l’organisation de l’enseignement de langues vivantes. Les auteurs étudient des origines épistémologiques des processus actuels guidant le fonctionnement de la didactique du FLE, analysent des notions clés et font part d’expériences d’enseignement de français basées sur l’interaction d’approches avant-gardistes. Le recours à la théorie de l’activité langagière, sciences cognitives et discursives, émergées dans ce nouveau paradigme anthropocentrique où l’apprenant est mis au centre du processus éducatif, refaçonne les piliers méthodologiques de la didactique du FLE à savoir son objet, ses objectifs, son contenu et ses méthodes. En même temps ces domaines offrent des instruments de construction d’un système d’enseignement de langue le mieux adapté aux valeurs axiologiques actuelles.

Mots clés: didactique des langues; interdisciplinarité; paradigme anthropocentrique de l’enseignement; axiologie de l’enseignement

Elena G. Tareva 1), Elena Porshneva 2), Indira Abdulmianova 1)

1)Université pédagogique municipale de Moscou – Moscou (Russie)

2)Université linguistique de Nijni Novgorod – Nijni Novgorod (Russie)

МЕТОДИКА

Развитие на професионални и комуникативни умения на студенти в инженерни дисциплини

Резюме. Статията представя изследване, проектирано с цел развитие на професионални и комуникативни умения на студенти от специалност „Химично инженерство“ с преподаване на немски език в Химикотехнологичния и металургичен университет. В хода на приложението на експерименталния модел се премина на хибридно обучение поради COVID кризата и това изведе нов фокус върху дизайна на обучението през учебната 2019/2020 г. Изследването се базира на стратегии за саморегулирано учене,

а събраните данни предлагат инструмент за развитие на чуждоезикови и професионални умения, който да оптимизира образователния процес по инженерни дисциплини, както и да подобри усвояването на чуждоезикови знания: двуезични обучителни материали за усъвършенстване на обучението по чужд специализиран език.

Ключови думи: комуникативни умения; чужд специализиран език; билингвално обучение за инженери

Цветелина Вукадинова 1), Сеня Терзиева 2), Младен Попов2), 3)

1)Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

2)Химикотехнологичен и металургичен университет

3)Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН

Интегриране на приложението Duolingo for Schools в обучението по трети език

Резюме. Статията представя възможностите за интегрирането на иновативна методика в обучението по трети език чрез приложението Duolingo for schools. Платформата за изучаване на чужди езици Duolingo е една от водещите в света с милиони регистрирани потребители, като достъпът до всичките ѝ функционалности е напълно безплатен. В статията са представени водещите изследвания в областта, като се набляга на факта, че в нито едно от тях все още не е използвано приложението Duolingo for schools. След описание на методиката се посочва, че Duolingo for schools дава възможност на преподавателите по чужди езици да интегрират Duolingo в своите учебни програми и да провеждат контролирано обучение. В контекста на изучаването на чужди езици от българи се препоръчва използването на Duolingo for schools при изучаването на трети език, тъй като Duolingo не предлага изучаването на български език, нито изучаването на чужд език чрез български език.

Ключови думи: Duolingo; Duolingo for Schools; втори език; трети език; игровизация

Петър Тодоров

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

За някои по-типични особености, свързани с процеса на преподаване и изучаване на испански юридически език за чужденци

Резюме. Настоящата статия е посветена на преподаването и изучаването на испански юридически език за чужденци като език за професионални и академични цели. За целта се разглеждат неговите основни характеристики и се анализират най-често срещаните трудности в обучителния процес, произтичащи от тях. По-нататък, изхождайки от особеностите на профила, специфичните нужди и очаквания на обучаемите, се излагат някои идеи за избор на методологични решения. Споделените идеи не са обусловени от наличието на реална езикова среда извън аулата и са приложими както за работа със студенти, които изучават тази дисциплина в университет, така и за практикуващи юристи, филолози или преводачи, посещаващи специализирани за целта курсове.

Ключови думи: испански за професионални и академични цели; испански юридически език; преподаване и изучаване на испански юридически език за чужди езици

Радомира Видева

Университет Саламанка (Испания)

Online Collaborative Writing: a Tool for Enhancing Students’ Business Skills and Cross-Cultural Awareness

Abstract. This paper describes a project implemented by students from the University of Economics in Varna and the University of Costa Rica as part of their respective English Language instruction. In the course of the project six teams comprising students from both universities collaborated to create blogs on topics of their choice. The paper dwells on aims of the project, the process that resulted in the creation of six blogs, the skills that students developed or furthered as a result of this activity and the project outcomes.

Keywords: students’ projects; collaborative online writing; blogging; cultural awareness; business skills

Aneta Stefanova

University of Economics – Varna (Bulgaria)

ЕЗИК И КУЛТУРА

Совершенствование иностранного (русского) языка в школе посредством пословиц и поговорок

Резюме. Результаты изучения пословиц и поговорок в лингвистике, психологии, дидактике и методике обучения показывают, что паремии обадают познавательным, образовательным и воспитательным значением почти во всех областях жизни и науки. Понимание паремиологических единиц способствует более глубокому осознанию чужих культур в контексте их взаимодействия. Введение пословиц и поговорок в учебный процесс, развивает как межкультурные умения учеников, так и положительное отношение к другому человеку, создает творческую атмосферу в аудитории. Кроме того, с помощью паремий можно отрабатывать языковые знания, речевые навыки и умения. Цель статьи – рассмотреть вопросы использования паремий на уроке иностранного языка и предложить типы и виды упражнений, которые можно использовать в процессе обучения языку.

Ключевые слова: пословицы и поговорки; упражнения; иностранный язык; обучение языку

Маржана Каролчук

Университет в Белостоке (Польша)

ХРОНИКА

Десети международен есенен научно-образователен форум на Департамента за информация и усъвършенстване на учители

Петър Петров

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Прилагателното име в турския език: опит за морфосинтактическа интерпретация

Йорданова, М., 2020. Морфосинтаксис на прилагателното име в турския език. (Рецензенти: проф. д-р Ирина Саръиванова, проф. д-р Стоянка Кендерова; научен редактор: проф. д.ф.н. Димитър Веселинов) София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 272 с., ISBN 978-954-07-5089-7

Мария Михайлова-Мръвкарова

Софийски университет „Св Климент Охридски“

За един стойностен и полезен труд

Георгиева-Тенева, О., 2020. Литературното образование

в гражданска перспектива (VIII – XII клас). София: НБУ.

Кирилка Демирева

Речник на лингвистичните термини за студенти слависти – втора част (О – Я)

Сталянова, Н. & Крейчова, Е., 2020. Речник на лингвистичните термини за студенти слависти. О – Я. София: Парадигма. 118 с. ISBN: 978-954-326-425-4

Росица Н. Стефчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“