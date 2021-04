ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

Актуaлни въпpocи нa двуезичнaтa унгapcкo-бългapcкa лекcикoгpaфия

Резюме. На фона на изключителнo aктyaлнaта зaдaчa – cъздaвaнетo нa академичен yнгapcкo-бългapcки pечник, адекватно отразяващ съвременното състояние на лексиката в двата езика – статията се фокусира върху представянето на двуезичен валентен речник, който в момента е в процес на подготовка. Обоснована е необходимостта от съставянето му предвид липcaтa нa oбщи и cпециaлизиpaни унгapcкo-бългapcки pечници, изгpaдени въpxу теopетичните ocнoви и пpинципите нa модернaтa лекcикoгpaфия. Очертани са основните характеристики на речника, спецификите и подходите в работата по него. Подборът на материала и методите на представянето му са съобразени с практическите нужди на изучаващите унгарски език като чужд.

Ключови думи: унгарско-българска лексикография; тематични речници; валентен речник

доц. Лилянa Леcничкoвa

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Translating Nonce Words (A Corpus Study Based on a Novel)

Abstract. Translators face different challenges in their everyday work. They have to deal with lexico-semantic, syntactic, pragmatic and cultural problems. This article focuses on John Harding’s novel Florence & Giles where the narrator is the 12-year-old Florence. She has created her own language by distorting words, e.g. nouns and adjectives are turned into verbs, nouns into adjectives, adverbs and prepositions into verbs, etc. These nonce words constitute Florence’s fairly unusual style. Based on a parallel corpus of the original English novel and its Bulgarian translation, this research uses the contrastive method to analyze the intensely concentrated nonce words in the text and their equivalents in Bulgarian.

Keywords: nonce words (occasionalisms); parallel corpus; translation equivalents; Florence & Giles

Dr. Svetlana Nedelcheva

Konstantin Preslavsky University of Shumen (Bulgaria)

МЕТОДИКА

Опыт преподавания устного перевода магистрантам-лингвистам в режиме дистанционного обучения

Аннотация. Целью статьи является попытка систематизации авторского опыта преподавания устного перевода магистрантам-лингвистам в рамках «шокового» перехода на дистанционное обучение. В работе приводится аналитический обзор доступных программ обучения устному переводу с применением дистанционных образовательных технологий, а также обобщается практический опыт авторов по экспресс-адаптации аудиторного курса последовательного и синхронного перевода к реализации в онлайн-пространстве для групповой работы. По итогам экспериментальной работы сделаны выводы о технической и методической специфике преподавания устного перевода в дистанционном формате, установлены отдельные преимущества и недостатки командной работы магистрантов-лингвистов в специализированном онлайн-пространстве. В результате обобщения авторского опыта сформулированы предложения по дальнейшему внедрению технологий групповой работы в онлайн-пространстве в образовательную среду подготовки переводчиков.

Ключевые слова: последовательный перевод; синхронный перевод; переводчик; образовательная среда подготовки переводчиков; дистанционное обучение; дистанционные образовательные технологии; магистратура; образовательное онлайн-пространство.

доц. Ирина Тивьяева, доц. Альбина Водяницкая

Московский городской педагогический университет

Мотивации и затрудненияна съвременните ученици при изучаването на чужд език

Резюме. Настоящото проучване цели да провери мотивацията на учениците в часовете по чуждоезиково обучение. Анкетата също има за цел да събере информация в коя област от изучаването на английски или испански език съвременните ученици срещат най-големи затруднения – четене, писане, слушане, говорене, граматика, лексика, и каква е причината да изучават съответния чужд език.

Ключови думи: чужд език; учене на език; усвояване на втори език; английски; испански; слушане; говорене; четене; писане; граматика; лексика

Георги Джумайов

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Mетодът „Глобални симулации” при преподаване на испански в сферата на ихтиологията

Резюме. Целта на настоящата статия е да представи съвременното приложение на глобалните симулации в обучението по специализиран испански език в областта на ихтиологията. Използвани са методите на лингводидактическата археология и лингводидактологичния анализ. Изследвани са перспективите и конкретните резултати от приложението на метода „Глобални симулации“ при преподаването на ихтиологична терминология на български студенти, изучаващи испански език. Представени са отделните фази от приложението на този метод и са направени изводи за неговата ефективност в условията на българската образователна система.

Ключови думи: ихтиология; глобална симулация; испански; емпрунтология

ас. Михал Павлов

Софийски университет „Св Климент Охридски“

Diachronic Analysis and Deictic Means of French Benevolences and Curses

Abstract. Benevolences and curses, integral and authentic part of the discourse, most clearly reflect the culture of people. The use of these expressions in the communication space of different languages indicates the need for their study from the standpoint of linguistics, folklore, stylistics, rhetoric, psychology, cultural studies and other sciences. This article provides diachronic analysis and examines the deictic means of French benevolences and curses in the French language. The material for the study was the texts of the Bible, French epic poems, medieval legends, ballads, tales, and fiction. When considering this topic, the author used both general and special scientific methods and techniques: a historical-etymological method, a descriptive method that includes methods for observing, comparing, interpreting and classifying the material being studied; semantic identification method; distribution method. Comparing the medieval French discourse with the modern French language, the author examined the grammatical and semantic evolution, which underwent benevolences and curses.

Keywords: French language; benevolence; curse; diachronic; deictic

Dr. Nargiz Seidova

Azerbaijan University of Languages (Azerbaijan)

ЕЗИК И КУЛТУРА

Език, власт, медия

Резюме. Медиаезикът е прототип на общественото съгласие медиите да се определят през компромиса като четвърта позиция в парадигмата на властта като философска категория, чиито експликации преди медиите са законодателната, изпълнителната, съдебната. Езиковата норма и когнитивно-риторичната характеристика на медийния дискурс са прототипът на метафората „четвърта власт“. Формирането на информационно-езиковата култура и съхраняването на езиковата норма е високата обществена отговорност на медийния дискурс. Медията е прототип на обществено съзнание, „снимка“ на националната идентичност – единица политическа и социално-икономическа информация и културен „вкус“ (извадка за изкуството и неговия лист).

Ключови думи: езикът – прототип на власт; езикова личност; когнитивно-риторична перспектива; национална идентичност

проф. Мариана Георгиева

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ

Обучението по словашки език в Италия в контекста на словашко-италианските културни взаимоотношения

Резюме. Уводната част на статията разглежда историята на лекторатите по словашки език и култура в Италия: в Университета „Ориентале“ – Неапол, Универитета „Ла Сапиенца“ – Рим, и Болонския университет във Форли. Специално място се отделя на създаването, развитието и дейността на най-новия лекторат, който от 2006 г. е част от Департамента за устен и писмен превод (DIT) в Болонския университет. Изясняват се обстоятелствата около възникването на словашкия лекторат, свързани с нестихващия интерес към делото на Александър Дубчек (1921 – 1992), който през 1988 г. е удостоен със званието „доктор хонорис кауза“ на Болонския университет. Обръща се внимание върху образователната, публикационната и популяризаторската дейност на лекторатите в сътрудничество с Посолството на Словашката република в Рим, Почетното консулство на Словакия във Форли и Словашкия културен институт в Рим. В заключение се поставя въпросът за съвременното състояние и възможностите за развитие на словакистиката в Италия.

Ключови думи: лекторатите по словашки език и култура в чужбина; словакистиката в Италия; Университетът „Ориентале“ в Неапол; Университетът „Ла Сапиенца“ в Рим; Болонският университет във Форли

доц. Дагмар Крочанова

Университет „Коменски“ – Братислава (Словакия)

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

За езика на личните академични документи на българската морска образователна система

Кожухаров, А., 2021. Личните академични документи на българската морска образователна система (1892 – 1946). Варна:

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, 204 стр. ISBN 978-619-7428-55-1.

проф. Марияна Цибранска-Костова

Институт за български език – БАН

Езиковите „бисери“ и тяхната многопластова мотивираност

Тинчева, Н., 2019. Езиковите гафове. Лингвистични, дискурсни

и когнитивни аспекти на езиковите „бисери“. София: POLIS, 183 стр.

ISBN: 978-954-796-080-0

проф. д.ф.н. Майя Пенчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

За обучението по български език в чужбина. Съвременни и полезни учебни системи

Несторова, П., Куцарова, А. & Андонова, М., 2019. Български език за V клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина. София: Просвета.

д-р Венера Матеева-Байчева

Софийски университет „Св. Климент Охридски“