ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

Рекламный телетекст в зеркале интертекстуальности

и интердискурсивности

(на материале болгарской и русской телевизионной рекламы)

Доц. д-р Надя Чернева, д-р Боряна Тенчева

Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского (Болгария)

https://doi.org/10.53656/for21.40rekl

Резюме. В фокусе внимания авторов использование и трансформация отдельных коннотативных единиц в современном болгарском и русском рекламном дискурсе…

The rise of translation studies in bulgaria

Irena Kristeva

Sofia University “St. Kliment Ohridski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/for21.41rise

Abstract. This article sets out to outline the evolution of the Translation Studies in Bulgaria from 1970 till the beginning of the 21st century…

Немските лексикални единици, съдържащи суфиксоида -weise,

и техните еквиваленти в българския език

Елена Иванова Николова-Кискинова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/for21.42suf

Резюме. Научният ни интерес бе предизвикан от типична за немския език група от лексикални единици, съдържащи продуктивния суфиксоид -weise…

МЕТОДИКА

Структура педагогической речи на занятии в электронной среде

Проф. Наталья В. Жадько

Московский городской университет (МГПУ) – Москва (Россия)

https://doi.org/10.53656/for21.43str

Резюме. В статье рассматривается педагогическая речь как деятельность и инструмент работы учителя/преподавателя/бизнес-тренера (в дальнейшем – учителя) для обеспечения результативности и эффективности занятия в электронной среде…

За необходимостта от психологизация на съвременния образователен процес

Д-р Даниела Боянова-Минкова

Академия на Министерството на вътрешните работи – София

https://doi.org/10.53656/for21.44psi

Резюме. Опирайки се на теорията за поколенческите различия, възникнала в САЩ в края на ХХ в., и на новото научно направление психодидактика, настоящото изложение обосновава необходимостта от психологизация на съвременното обучение…

Students’ perceptions of the effectiveness of online distance language teaching in higher education during the covid-19 pandemic

Assist. Prof. Dr. Denitza A. Charkova, Prof. Dr. Elena Somova

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/for21.410stu

Abstract. The present study examined the relation between students’ preferred mode of learning (online, face-to-face, and hybrid) and their opinions about the effectiveness of an online distance learning English language course under the circumstances of the COVID-19 pandemic….

ЕЗИК И КУЛТУРА

Introduction of online language corpora into future translators’

and interpreters’ teaching

Dr. Elena Zelenina, Assoc. Prof.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education

“Tula State University” (Russia)

https://doi.org/10.53656/for21.45corp

Abstract. This paper outlines some benefits from online language corpora use in translators’ and interpreters’ teaching, especially its advantages for developing target language competences, translation competences and scientific research competences of future translators and interpreters…

Универсальные смыслы в русских романах ххі века

1)Проф. д.н. Дмитрий Поль, 2)Алексей Манчев

1)Московский педагогический государственный университет (Россия)

2)Софийский университет им. Св. Климента Охридского (Болгария)

https://doi.org/10.53656/for21.46smi

Резюме. Универсалии как продолжение традиций русских романов XIX – XX века…

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ

Старобългарското юридическо наследство в преводите на петър оджаков: аксиологични аспекти

Проф. д.н. Марияна Цибранска-Костова

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

https://doi.org/10.53656/for21.47star

Резюме. При осмислянето на сложните обществени процеси в Княжество България в края на XIX в. средновековното юридическо книжовноезиково наследство се осъзнава като фундамент за създаването на академичен стил в правната наука след Възраждането…

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Юбилеен сборник 150 години читалище „съгласие 1869“

2019. 150 години читалище „Съгласие 1869“ Плевен: Юбилеен сборник. Науч. консулт. Мария Младенова; науч. рец. Стоян Денчев, Цветанка Панчева. 358 стр. с ил., портр.; 24 см

Мария Ловджиева

„Къща музей Петко и Пенчо Славейкови“ – София

https://doi.org/10.53656/for21.48sagl

La littérature belge francophone face aux défis de la traduction et de la réception

Gravet, Catherine & Lievois, Katrien (dir.), 2021. Vous avez dit littérature belge francophone? Le défi de la traduction. Bruxelles: PIE Peter Lang SA. 442 p. ISBN 978-2-8076-1649-3.

Dr. Antoaneta Robova

Université de Sofia “St. Kliment Ohridski” (Bulgarie)

https://doi.org/10.53656/for21.49fra

