Годишно съдържание

сп. „Чуждоезиково обучение“, 2020 г.

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

НАУЧНО СПИСАНИЕ

FOREIGN LANGUAGE TEACHING

BULGARIAN EDUCATIONAL JOURNAL

СТРАНИЦИ / Книжка 1 / Number 1: 1 – 108

Книжка 2 / Number 2: 109 – 212

Книжка 3 / Number 3: 213 – 316

Книжка 4 / Number 4: 317 – 436

Книжка 5 / Number 5: 437 – 548

Книжка 6 / Number 6: 549 – 652

7 – 8 EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

9 – 15 La traductologie en Bulgarie au tournant du XXIe siècle [The Translation Studies in Bulgaria at the Turn of the XXI Century] / Alexandra Jeleva, Irena Kristeva

16 – 22 Синтактично отношение [Syntactic Relation] / Мариана Георгиева / Mariana Georgieva

23 –34 Активный русско-болгарский словарь сочетаемости [Active Russian-Bulgarian Compatibility Dictionary] / Надежда Делева / Nadezhda Deleva

115 – 128 A Semantic Description of the Combinability between Verbs and Nouns (on Material from Bulgarian and English) / Svetlozara Leseva, Ivelina Stoyanova, Maria Todorova, Hristina Kukova

129 – 142 Metaphor in Logistics Terminology / Galina V. Velikova

143 – 154 Language Components of Cluttering – a Theoretical Overview / Dobrinka Georgieva

219 – 227 Можем ли да погледнем в бъдещето на българския език? [Can we Look into the Future of the Bulgarian Language?] / Михаил Виденов / Mihail Videnov

228 – 236 Синтаксис на метаезика [Syntax of Metalanguage] / Мариана Георгиева /

Mariana Georgieva

323 – 339 Рецепцията на българската политическа реч от студентите чужденци [The Reception of Bulgarian Political Speech by Foreign Students] / Владислав Миланов / Vladislav Milanov

443– 459 Разговорната лексика за части на човешкото тяло в българския и в полския език [Colloquial Vocabulary for Parts of the Human Body in Bulgarian and Polish] / Петър Сотиров / Petar Sotirov

555 – 566 „Разбираме“ ли езика? Защо трябва да членуваме? [Do We “Understand” the Language? Why should We Use a Determiner?] / Мариана Георгиева /

Mariana Georgieva

567 – 577 Българските ЕДИ-местоимения и техните съответствия на руски език [Bulgarian EDI-Pronouns and their Equivalents in Bulgarian and Russian] /

Елена Иванова, Петя Осенова / Elena Ivanova, Petya Osenova

578 – 590 Проблемы выявления и анализа межъязыковых параллелей в русской и болгарской юридической терминологии (на материале уголовного законодательства России и Болгарии) [Problems of Identification and Analysis of Interlanguage Parallels in Russian and Bulgarian Legal Terminology (Based on the Criminal Law of Russia and Bulgaria)] / Ольга Владимировна Барабаш, Антония Иванова Пенчева, Митрохин Максим Александрович / Olga Barabash, Antonia Pencheva, Maxim Mitrokhin

EVENTS / ХРОНИКА

92 – 95 Академик Юрий Дереникович Апресян на 90 години [On the Occasion of 90th Anniversary of Academician Yuri D. Apresyan] / Димитър Веселинов, Надя Делева / Dimitar Vesselinov, Nadya Deleva

290 – 294 Културата като продукт и знания при чуждоезиковото обучение [Culture as a Product and Knowledge when Learning Foreign Languages] /

Димитриос Румпос / Dimitrios Roumpos

379 – 383 Contemporary Tendencies in Linguodidactic Studies / Raya Zhivkova-Krupeva

384 – 386 Виталий Григорьевич Костомаров (1930 – 2020) [Vitaliy Kostomarov] /

Антония Пенчева / Antonia Pencheva

490 – 493 Видеосреща между студентите българисти от Братислава и Любляна, посветена на св. св. Кирил и Методий [Video Meeting of the Students in Bulgarian Studies from Bratislava and Ljubljana Dedicated to Ss. Cyril and Methodius] / Миглена Михайлова-Паланска, Милен Малаков / Miglena Mihaylova-Palanska, Milen Malakov

IN MEMORIAM

194 – 196 В памет на доц. д-р Йорданка Симеонова [In Memory of Dr. Yordanka Simeonova, Assoc. Prof.] / Павлинка Стефанова, Димитър Веселинов / Pavlinka Stefanova, Dimitar Vesselinov

634 – 635 В памет на проф. Елена Хаджиева [In Memory of Prof. Еlena Hadzieva] /

Рени Манова / Reni Manova

LANGUAGE AND CULTURE / ЕЗИК И КУЛТУРА

56 – 71 „Роза Преображения“ – полилог Алексея Веселовского, Вячеслава Иванова и Ваана Терьяна [“The Rose of Transfiguration” – on the Polilog between Alexey Veselovsky, Vyacheslav Ivanov and Waan Teryan] / Сурен Золян / Suren Zolyan

72 – 81 Руският куртоазен маниеризъм – авангарден блясък в постмодернистки контекст [Russian Courtesy Mannerism – Avant-Garde Brilliance in a Postmodern Context] / Магдалена Костова-Панайотова / Magdalena Kostova-Panayotova

174 – 184 Словенският модел за представяне на националния език и култура в чуждестранните университети и неговата институционална рамка [The Slovenian Model of Presenting the National Language and Culture at Foreign Universities and its Institutional Framework] / Саша Войтехова Поклач / Saša Vojtechová Poklač

260 – 271 „Вътре и между два свята“ (Кадзуо Ишигуро „Бледият изглед към хълмовете” и „Остатъкът от деня“) [„Inside and in-Between Two Worlds“ (Kadzuo Ishiguro – „A Pale View of Hills“ and „The Remains of the Day”)] / Магдалена Костова-Панайотова / Magdalena Kostova-Panayotova

352 – 360 Медийните и обективните представи за Нова Зеландия в Словакия [The Media and Objective Interpretations of New Zealand in Slovakia] / Джон Петер Батлер Барер / John Peter Butler Barrer

609 – 615 Influence of Spoken Language and the Role of Syntactic Repetitions on the Creation of Typical Syntactic Constructions in Ilyas Afandiyev‘s Dramas / Flora Namazova

616 – 621 Русский филологический роман ХХI века: традиция, новаторство [Russian Philological Novel of the 21st Century: Tradition, Innovation] / Алексей Манчев / Alexey Manchev

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY / МЕТОДИКА

35 – 43 Словакистиката в чужбина и лекторатите по словашки език и култура по света [Slovak Studies Abroad and Lectorates of Slovak Language and Culture at Universities Worldwide] / Милослав Войтех /

Miloslav Vojtech

44 – 55 Съвременните технологии и тяхната роля в (чуждо)езиковото обучение през XXI век [Modern Technologies and Their Role in (Foreign) Language Training in the 21st Century] / Георги Джумайов / Georgi Dzhumayov

155 – 165 Desafíos de la Formación del Profesorado Universitario en España en el siglo XXI [Challenges of the University Teacher Training in Spain in the 21st Century] / Mercedes Blanchard Giménez

166 – 173 Научноизследователската дейност на чуждестранния лектор [Scholarly Research Activities of the Foreign Lector] / Зузана Обертова / Zuzana Obertová

237 – 250 Burnout Levels of English Language Teachers / Suzan Kavanoz, Yasemin Kirkgöz

251 – 259 Modern Approaches to Foreign Language Teaching / Danail Danov

340 – 351 Цифровые средства в обучении иностранным языкам: отбор и типологизация [Digital Means in Foreign Language Teaching: Selection and Typologization] / Бартош Дана, Гальскова Наталья, Харламова Мария, Стоянова Елена / Bartosh Dana, Galskova Natalia, Kharlamova Maria, Stoyanova Elena

460 – 470 Урок-сказка в обучении русскому языку как иностранному [Fairy Tale Lesson in Teaching Russian as a Foreign Language] / Галина Шамонина, Мая Муратова / Galina Shamonina, Maya Muratova

591 – 608 Технология формирования гипертекстовой компетенции в контексте обучения иностранным языкам в ВУЗе [Technology for the Formation of Hypertext Competence in the Context of Teaching Foreign Languages at University] / Северова Наталья, Бартош Дана, Харламова Мария, Стоянова Елена / Severova Natalia, Bartosh Dana, Kharlamova Maria, Stoyanova Elena

LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY / ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ

82 – 91 Чуждестранният лектор като мост между езиците и културите [The Foreign Lector as a Bridge between Languages and Cultures] / Мария Добрикова / Mária Dobríková

185 – 193 Лекторатът по словенски език във Философския факултет на Университета „Коменски“ в Братислава в контекста на словашко-словенските културни взаимоотношения [Lectureship of Slovene Language at the Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava in the Context of Slovak-Slovene Cultural Relationships] / Светлана Кмецова / Svetlana Kmecová

272 – 280 Полонистиката в чуждестранните университети през погледа на лектора по полски език и литература [Polish Language at Foreign Universities in the Perspective of a Teacher of Polish as a Foreign Language] /

Магдалена Закшевска-Вердуго / Magdalena Zakrzewska-Verdugo

281 – 289 Към историята на предлога освен [Towards the History of the Preposition Except] / Марияна Цибранска-Костова / Mariyana Tsibranska-Kostova

361 – 369 Унгаристиката в чуждестранните университети и статутът в Университета „Коменски“ в Братислава [Teaching Hungarian Studies Internationally: the Case of Comenius University in Bratislava] / Катарина Мисадова / Katarína Misadová

370 – 378 История на обучението по унгарски език като чужд през погледа на лектора и неговата дейност [Teaching Hungarian as a Foreign Language – Historical Cross-Section Through the Lector’s Perspective] / Силард Шебок / Szilárd Sebők

478 – 489 Боя, цвят, колорит. Развитие на идеята за цвят в исторически план [Dye, Color, Hue. How the Idea of Color Evolved in the Course of History] /

Иля Златанов / Ilya Zlatanov

100 години езиково обучение в Икономическия университет – Варна [100 Years of Language Training at the University of Economics – Varna] / Владимир Тодоров Досев / Vladimir Todorov Dosev

OPEN FILE / ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

390 – 399 Формирование мягких навыков и умений в процессе освоения продуктивных инновационных технологий [Formation of Soft Skills in the Process of Mastering Productive Innovative Technologies] / Леонид Московкин, Галина Шамонина / Leonid Moskovkin, Galina Shamonina

400 – 408 Аффектонимы в современном русском языке [Affectonymes in the Russian Language] / Валерий Ефремов / Valeriy Efremov

409 – 416 К проблеме формирования риторической культуры преподавателя высшей школы [To the Problem of Formation of Rhetorical Culture of a High School Teacher] / Людмила Лунева / Liudmila Luneva

417 – 429 Фраземы с колоративным компонентом в методике преподавания русского языка как иностранного [Phrasemes with a Colorative Component in the Process of Teaching Russian as a Foreign Language] /

Надя Чернева, Боряна Тенчева / Nadya Cherneva, Boryana Tencheva

508 – 519 К вопросу о признаках квазисимвола [On the Features of a Quasi-Symbol] / Григорий Токарев, Надя Чернева / Grigoriy Тokarev, Nadya Cherneva

520 – 530 Выражение эмоций и реагирование на них как объект обучения на уроках русского языка как иностранного [Expression of Emotions and Reaction to them as an Object of Learning in Russian as a Foreign Language Lessons] / Дарья Коврижкина, Леонид Московкин / Daria Kovrizhkina, Leonid Moskovkin

531 – 540 Электронные ресурсы как помощник при изучении русского языка в новых реалиях [Electronic Resources as an Assistant in Studying Russian Language during Modern Realities] / Денис Букин / Denis Bukin

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

96 – 101 Съвременен подход при посрещане на предизвикателствата пред морското висше образование в областта на комуникациите [Contemporary Approach toward Challenges of Maritime Higher Education in Communications] / Валентин Василев / Valentin Vasilev

197 – 200 A New Look at Turkish Grammar through the Prism of the Polish Language /

Ekrem Causevic

201 – 204 Ново съпоставително изследване на пространствените предлози в руския и българския език [New Studies from Spatial Prepositions in Russian and Bulgarian (Lexicographic Aspect)] / Ирина Георгиева / Irina Georgieva

295 – 298 Латинска медицинска терминология за студенти по медицина и дентална медицина [Latin Medical Terminology for Students of Medicine and Dental Medicine] / Димитър Веселинов, Глория Бакърджиева / Dimitar Vesselinov, Gloriya Bakardzhieva

299 – 305 Ерос и Агапе като литературни превъплъщения [Eros and Agape as Literary Incarnations] / Савелина Банова / Savelina Banova

306 – 308 Нов справочник на лингвистичните термини за слависти [A New Reference Book of Linguistic Terms for Students of Slavic Studies] / Иван П. Петров / Ivan P. Petrov

387 – 389 Полицейската терминология в обучението по новогръцки език на ниво В2 по Общата европейска езикова рамка [The Police Terminology in the New Greek Language Learning up to Level B2 from the Common European Framework of References] / Калин Василев / Kalin Vassilev

494 – 500 Юрий Лотман как объект и метаязык [Yuri Lotman as a Subject and a Metalanguage] / Татьяна Цвигун, Алексей Черняков / Tatiana Tsvigun, Alexey Chernyakov

501 – 504 Един обновен учебник за напреднали [One Renewed Advanced Learners’ Book] / Калин Василев / Kalin Vassilev

505 – 507 Иновации в обучението по български език като чужд [Innovations in the Process of Teaching Bulgarian as a Foreign Language] / Мая Падешка /

Maya Padeshka

636 – 639 Многообразните аспекти на езиковата комплексност [The Various Aspects of the Linguistic Complexity] / Силвия Ботева / Silvia Boteva