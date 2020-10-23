ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

Разговорната лексика за части на човешкото тяло в българския и в полския език

Резюме. Обект на изследване е разговорната лексика в българския и в полския език от тематичната област ‘части на човешкото тяло’. Целта е да се разгледат в съпоставителен план основните номинационни похвати за образуване на езиковите единици в двата езика. Езиковият материал се състои от разговорни лексеми, ексцерпирани от български и полски лексикографски източници, каталози и от реалната езикова практика. Оказва се, че основното средство за номинация и в двата езика е вторичната номинация. Присъстват и немалко заемки от чужди езици. Словообразуването също се използва, преди всичко като помощно средство. Анализът разкрива значителни прилики, но и интересни разлики между двата езика в изследваната област.

Ключови думи: български език; полски език; разговорна лексика; части на тялото

Петър Сотиров

Университет „Мария Кюри-Склодовска“ – Люблин (Полша)

МЕТОДИКА

Урок-сказка в обучении русскому языку как иностранному

Резюме. В статье обосновано использование материала сказок на занятиях с иностранными студентами, владеющими русским языком в объеме базового и I сертификационного уровней (В1). Описана и спроектирована модель нестандартного урока–сказки, предложены методические рекомендации для организации работы с материалом русской сказки, система заданий и упражнений, направленных на выработку лексических и грамматических навыков, а также на развитие социокультурной и межкультурной компетентности студентов.

Разработанные материалы предназначены для слушателей Международной квалификационной школы «Современные педагогические технологии в обучении русскому языку как иностранному» (г. Варна, Республика Болгария).

Ключевые слова: сказочный урок; социокультурная компетентность межкультурная компетентность; преподавание русского языка как иностранного

1) Галина Шамонина

2) Мая Муратова

1) Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра (Болгария)

2) Псковский государственный университет (Россия)

ЕЗИК И КУЛТУРА

Театърът в образователните програми по английска филология

Резюме.Статията е посветена на екстракурикуларната роля на студентския английски театър ActOfKAA към Катедрата по англицистика и американистика на Философския факултет на Университета „Коменски“ в Братислава. Театърът обогатява и разнообразява обучението в преводаческите и педагогическите бакалавърски и магистърски програми по английски език в много отношения: на езиково равнище предоставя на студентите възможност за практическа работа с езика и неговите културни аспекти, на литературно-културно равнище усъвършенства техните интерпретационни умения. В същото време, студентите придобиват опит в индивидуалната и екипната работа, управлението на проекти, комуникацията с различни институции (Катедрата, Факултета, Университета, неправителствени организации, граждански сдружения, търговския и корпоративния сектор).

Ключови думи: образователни програми по английска филология; студентски английски театър ActOfKAA; Катедра по англицистика и американистика във Философския факултет на Университета „Коменски“ в Братислава; интерпретационни и интеркултурни умения; перформативни дейности в обучението по английски език



Иван Лацко

Университет „Коменски“ – Братислава (Словакия)

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ

Боя, цвят, колорит. Развитие на идеята за цвят в исторически план

Резюме. Идеята за цвят се развива паралелно с развитието на цивилизацията. В най-архаичните общества словесно оформление получават светлината и мракът. Следващият етап е противопоставянето „пъстър – безцветен“. Идеята за „цвят изобщо“ често се развива във връзка с идеята за „цвят на кожата“.

В историческото развитие на езиците багрилата са тези, които дават тласък за развитие на цветната терминология. Ярките, наситени багри са високо ценени и цветното се възприема като красиво. Багрилата и цветовете са свързани с културата и около цветните названия могат да се опишат културни кръгове, които съдържат общи елементи.

Ключови думи: светлина и сянка; цветност; цвят на кожата; строеж на думата; багрила; културни кръгове

Иля Златанов

ХРОНИКА

Видеосреща между студентите българисти от Братислава и Любляна, посветена на св. св. Кирил и Методий

1) Миглена Михайлова-Паланска

2) Милен Малаков

1) Университет „Коменски“ – Братислава (Словакия)

2) Люблянски университет – Любляна (Словения)

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Юрий Лотман как объект и метаязык

Золян, С. (2020). Юрий Лотман: О смысле, тексте, истории. Темы

и вариации. Москва: Издательский Дом ЯСК. ISBN: 978-5-907117-81-5

Татьяна Цвигун, Алексей Черняков

Балтийский федеральный университет

им. И. Канта – Калининград (Россия)

Един обновен учебник за напреднали

Стойна Пороманска (2020). „Τα νέα ελληνικά για προχωρημένους. Ελληνοβουλγαρικά παράλληλα κείμενα (γ‘)“/„Новогръцки език за напреднали. Гръцко-български текстови паралели (III)“, Велико Търново: Ровита,

464 стр. ISBN: 9789548914413

Калин Василев

Академия на МВР

Иновации в обучението по български език като чужд

Е. Хаджиева, Р. Манова, В. Шушлина. (2020). Иновативни практики в чуждоезиковото обучение. Български език като чужд. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 181 с.

ISBN 978-954-07-4904-4.

Мая Падешка

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

К вопросу о признаках квазисимвола

1)Григорий Токарев

2)Надя Чернева

1)Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого (Россия)

2)Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского (Болгария)

Выражение эмоций и реагирование на них как объект обучения на уроках русского языка как иностранного

Резюме. Целью исследования является разработка модели обучения выражению эмоций и реагированию на них на уроках русского языка как иностранного (уровень В2). В процессе исследования использовались методы анализа каталога эмоций, моделирования, опытного обучения, анкетирования, тестирования. Описана модель обучения, включающая ознакомительный этап, тренировочный этап и этап речевой практики и прошедшая апробацию в четырех вузах Санкт-Петербурга. Контрольный срез, проведенный после опытного обучения и анкетирование студентов показали эффективность данного варианта обучения.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; методика обучения; выражение эмоций; реагирование на эмоции; модель обучения

Дарья Коврижкина, Леонид Московкин

Санкт-Петербургский государственный университет (Россия)

Электронные ресурсы как помощник при изучении русского языка в новых реалиях

Резюме. В статье описывается способ компенсации общения с носителями языка в период онлайн-изучения русского языка в условиях современных реалий.

Ключевые слова: теория преподавания; русский язык как иностранный; интернет; мобильные приложения