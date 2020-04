ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

A Semantic Description of the Combinability between Verbs and Nouns (on Material from Bulgarian and English)

Abstract. This paper represents a methodology for defining restrictions on the semantic combinability between different semantic classes of verbs and the sets of nouns corresponding to the elements of their conceptual frame (i.e. the major participants in the situation described). Our observations focus on verb synsets from WordNet and their assigned FrameNet frames which mutually inform each other. We analyse the semantic information typical for each of the studied verb classes and define semantic restrictions on the nouns they combine with. The theoretical and empirical value of the provided semantic representations and restrictions lies in the enhanced modelling of verb-noun combinability which is universal enough to be applicable not only to the languages exemplified (English and Bulgarian), but (with possible modifications) to various other languages for which wordnets are available.

Keywords: Frame semantics; WordNet; FrameNet; VerbNet; semantic roles; semantic restrictions

Svetlozara Leseva, Ivelina Stoyanova,

Maria Todorova, Hristina Kukova

Institute for Bulgarian Language – Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

Metaphor in Logistics Terminology

Abstract. The purpose of this study is to attempt to present a systematized view on the contemporary understanding of metaphor, its essence, structure and manifestations in the discourse of logistics. Various classifications of metaphor are reviewed, and a new one is offered using the lexico-semantic method as well as based on and supported by the examples excerpted from a large corpus compiled especially for the study. It is worthwhile noting that metaphor can be viewed in many different ways, however, it will be explored here with regard to its manifestations in logistics terminology. The topic is worth discussing as metaphor provides better term recognition and comprehension. The findings can be relevant when teaching English for Logistics.

Keywords: metaphor; metaphorical term; classification logistics terminology

Galina V. Velikova

Nikola Vaptsarov Naval Academy (Bulgaria)

Language Components of Cluttering – a Theoretical Overview / Dobrinka Georgieva

Abstract. This study examined the views of fluency disorders specialists regarding cluttering. Bulgarian university lecturers (professionals specializing fluency disorders) completed a questionnaire that addressed their opinion concerning the nature of cluttering disorder. Based on their answers and a search of the research literature, a theoretical overview regarding cluttering is presented, including the perceived role of language in this fluency disorder.

Using a brief, 5-item questionnaire developed by Georgieva, 10 Bulgarian fluency-disorder specialists (with an average of 24 years of clinical experience) reported their professional opinion on cluttering concerning its definition and salient clinical characteristics. A subsequent search and analysis of the evidence-based literature on cluttering indicated that language is a very important part of cluttering.

Half of the questionnaire respondents associated cluttering with a language component. All the interviewed logopedists reported dominance of the fluency component and also noted the importance of the motor aspect of the disorder.

The fluency specialists demonstrated an understanding of the different communication characteristics of cluttering. Two-thirds of them believe that the language presence within cluttering is dominant.

Keywords: cluttering; fluency disorders; clinical symptoms; language disturbance

Dobrinka Georgieva

South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad (Bulgaria)

МЕТОДИКА

Desafíos de la Formación del Profesorado Universitario en España en el siglo XXI

Resumen. En este artículo, identificamos investigaciones recientes, a partir de Bolonia (1989) y hasta 2010 que reconocen una revalorización de la Formación del Profesorado Universitario en España, y unos retos de futuro, como son, formar para poner la ciencia al servicio de la transformación de la sociedad y hacia un mundo más justo, más inclusivo, más solidario; Plantear una formación del profesorado en equipos, basada en la práctica de aula reflexionada y compartida entre profesionales, y para una formación a lo largo de la vida; Y apuntar a una formación centrada en el Sector, interconectada, que favorezca la sostenibilidad de la convergencia europea.

Palabras clave: Formación profesorado; retos educativos; trabajo en equipo; formación interconectada

Mercedes Blanchard Giménez

Universidad Autónoma de Madrid (Spain)

Научноизследователската дейност на чуждестранния лектор

Резюме. Статията е посветена на педагогическата и научноизследователската дейност на полския славист Владислав Бобек (1902 – 1942), който в периода между двете световни войни работи като лектор по полски език и литература във Философския факултет на Университета „Коменски“ в Братислава. По време на престоя си насърчава интереса на студентите към полонистичните дисциплини и възпитава първото поколение от професионални словашки преводачи на полска литература. Като учен, полага основите не само на словашко-полското сравнително литературознание, но и допринася за проучването на словашката литература.

В. Бобек е изключително продуктивен автор, творчеството му засяга всяка една от славянските филологии. Пише и оригинални статии върху българската литература. В. Бобек надминава далеч стандартните очаквания към чуждестранния лектор от приемащия университет. С дейността си, която и днес е пример за вдъхновение за много учени, обогатява изследванията в полето на славистиката.

Ключови думи: Владислав Бобек; лектор по полски език; словашко-полски литературни връзки; сравнително литературознание; Пенчо Славейков

Зузана Обертова

Университет „Коменски“ – Братислава (Словакия)

ЕЗИК И КУЛТУРА

Словенският модел за представяне на националния език и култура в чуждестранните университети и неговата институционална рамка

Резюме. В статията се проследява дейността на Центъра за словенски език като втори и чужд език, който е част от Катедрата по словенистика във Философския факултет на Люблянския университет. Основна тема на статията е Националната програма „Словенистиката в чуждестранните университети“, в чиито рамки се осъществяват организацията и координацията на дейността на лекторите по словенски език в чужбина. Посветено е специално внимание на особеностите на словенския модел за функциониране на чуждестранните лекторати (квалификационни умения на лекторите, оценка на тяхната работа, система за обучения на лекторите, осигуряване на научна и учебна литература, реализация на общи международни проекти за представяне на словенската култура в чужбина).

Ключови думи: словенски изследвания; лекторат; словенски като чужд език; център за словенски език като втори и чужд език

Саша Войтехова Поклач

Университет „Коменски“ – Братислава (Словакия)

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ

Лекторатът по словенски език във Философския факултет на Университета „Коменски“ в Братислава в контекста на словашко-словенските културни взаимоотношения

Резюме. В началото на своята статия авторката се спира върху историята на словенистиката във Философския факултет на Университета „Коменски“ в Братислава, както и на личностите, допринесли за нейното развитие. По-нататък тя обръща внимание върху дейността на известния словашки словенист Мелихар Вацлав (1916 – 2013) като лектор и преводач. Отбелязва работа му в международните младежки католически организации Pax Romana и Slavia Catholica, благодарение на които през акад. 1938/1939 г. заминава на обучение в Словения. В Люблянския университет той се запознава със словенския език и култура и впоследствие се отдава на преводаческа дейност. Промяната на политическата система в Чехословакия през 1948 г. оказва неблагоприятно влияние върху неговото обществено положение и обещаващата му кариера на редактор и преводач. В периода 1974 – 1987 г. М. Вацлав преподава словенски език във Философския факултет на Университета „Коменски“. С неуморната си дейност той допринася за развитието на словашко-словенските културни взаимоотношения, а неговите преводи оказват положително въздейстие върху рецепцията на словенската литература в Словакия.

Ключови думи: словенистика; философски факултет; Университет „Коменски“ в Братислава; словашки и словенски лектори по словенски език; Мелихар Вацлав

Светлана Кмецова

Университет „Коменски“ – Братислава (Словакия)

IN MEMORIAM

В памет на доц. д-р Йорданка Симеонова

28.08.1946 – 25.07.2018

1)Павлинка Стефанова

2)Димитър Веселинов

1)Нов български университет

2) Софийски университет „Св. Климент Охридски“

REVIEWS AND ANNOTATIONS

A New Look at Turkish Grammar through the Prism of the Polish Language

Ekrem Causevic

University of Zagreb (Croatia)

Ново съпоставително изследване на пространствените предлози в руския и българския език

Ирина Георгиева

Нов български университет