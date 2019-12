Годишно съдържание

сп. „Чуждоезиково обучение“,

том 46 (2019 г.)

Annual Contents

Foreign Language Teaching Journal,

Vol. 46 (year 2019)

СТРАНИЦИ / PAGES

Книжка 1 / Number 1: 1 – 112

Книжка 2 / Number 2: 113 – 224

Книжка 3 / Number 3: 225 – 328

Книжка 4 / Number 4: 329 – 440

Книжка 5 / Number 5: 441 – 544

Книжка 6 / Number 6: 545 – 648

EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

7 – 8 Изследователски аспекти на съвременната лингводидактология [Research Aspects of Modern Linguistic Didactology] / Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov

APPLIED LINGUISTICS / ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

9 – 18 Глазодвигательная активность при чтении у детей младших классов с разной степенью сформированности навыка чтения [Eye Movement Activity during Reading of Students in Lower Grades with Different Degrees of Reading Skills] / Безруких Марьяна Михайловна, Иванов Владимир Вячеславович / Mariana Bezrukikh, Vladimir Ivanov

19 – 32 La Bulgarie et son européanisation à travers la langue française [The Europeanisation in Bulgaria and the Impact of the French Language] / Martin Henzelmann

119 – 130 Паронимията като източник на лексикални трудности в обучението по норвежки език [Paronymy as a Source of Lexical Difficulties in Norwegian Language Learning] / Иван Й. Тенев / Ivan Y. Tenev

131 – 138 Когниция и пунктуация [Cognition and Punctuation] / Мариана Георгиева / Mariana Georgieva

231 – 241 Фонетико-морфологична и семантична адаптация на общите лек­сикални елементи от турски произход в българския и във френския език [Phonetical-Morphological and Semantic Adaptation of the General Lexical Elements of Turkic Origin in Bulgarian and French Language] / Милена Йорданова, Димитър Веселинов / Milena Yordanova, Dimitar Vesselinov

242 – 252 Сравнительное исследование окуломоторной активности при чтении у детей младших классов с разной степенью сформированности навыка чтения [Comparative Study of Oculomotor Reading Activity of Primary Classes Students with Different Degrees of Formation of Reading Skills] / Безруких М.М., Иванов В.В. / Mariana Bezrukikh, Vladimir Ivanov

335 – 342 За синтактичния аспект на определеността [For the Syntactic Aspect of Determination] / Мариана Георгиева / Mariana Georgieva

447 – 457 Eine exemplarische Studie zur Nutzung von Anglizismen im Aufmacherartikel einer deutschen Tageszeitung / Hans W. Giessen

458 – 467 Езикова теория и езикова реалност – категориите вид, време, нак­лонение и залог в учебните помагала по новогръцки на гръцкото средно образование [Linguistic Theory and Linguistic Reality – the Verbal Categories Aspect, Tense, Mood and Voice in the Textbooks and Teachers’ Methodological Guides for the Greek Middle School] / Борис Вунчев, Елена Чаушева / Boris Vounchev, Elena Chausheva

551 – 564 Towards Conceptual Frames / Svetla Koeva, Tsvetana Dimitrova, Valentina Stefanova, Dimitar Hristov

565 – 579 The Prefix Na- in Bulgarian Verbs: a Cognitive Linguistic Approach / Svetlana Nedelcheva

EVENTS / ХРОНИКА

88 – 95 Творецът в литературната наука [The Creator in the Literary Science] /

Сава Славчев / Sava Slavchev

195 – 196 La journée internationale de la francophonie [International Francophonie Day] / Yuri Sterk

197 – 201 Кръгла маса „Език и превод“ [“Language and Translation” Round Table] / Маргарита Гергинова / Margarita Gerginova

202 – 207 „Всичко зависи от учителя“ – нови перспективи за университетската подготовка на учители по немски език в България [“Teacher Matters!” – New Perspectives of German Teacher Education at Bulgarian Universities] / Забине Брахман-Босе / Sabine Brachmann-Bosse

315 – 318 Международна конференция ,,Българистични езиковедски четения“ [International Conference “Bulgarian Language Readings”] / Йовка Тишева, Маргарита Гергинова / Yovka Tisheva, Margarita Gerginova

516 – 518 Летен семинар за преподаватели по норвежки език в Университета в Осло [Summer Seminar for Norwegian Language Teachers at the University of Oslo] / Иван Й. Тенев / Ivan Y. Tenev

626 – 630 По повод тазгодишното издание на салон „Стрипа“ в Белград [On the Occasion of This Year‘s Edition of the Stripa Salon in Belgrade] / Антоанета Алипиева / Antoaneta Alipieva

IN MEMORIAM

62 – 87 Думи за сбогом (в памет на проф. д.ф.н. Иван Куцаров) [Farewell Words (In Memory of Prof. DSc. Ivan Koutsarov)] / Вера Маровска, Диана Иванова / Vera Marovska, Diana Ivanova

LANGUAGE AND CULTURE / ЕЗИК И КУЛТУРА

49 – 52 The “Enchanting Background” of the Short Form Literature / Irena Kristeva

157 – 168 Руският футуристичен взрив: заумът – провокация и идеолект [The Russian Futuristic Blast: Reason Provocation and Idiolect] / Магдалена Кос­това-Панайотова / Magdalena Kostova-Panayotova

169 – 175 Когнитивные основы когерентности образных средств художественного текста [Cognitive Foundations of Coherence of Figurative Means in Literary Text] / Григорий Токарев / Grigoriy Tokarev

275 – 287 Language Policies and Language Education in the Period of Sultan Abdülhamid II: Examples from the Yıldız Palace Library Collection / Pervin Bezirci

288 – 298 Научное наследие Золотого века ислама [The Scientific Heritage of the Islamic Golden Age] / Сулейменов И.Э., Молдажанова А.А., Копишев Э.Е., Егембердиева З.М., Ниязова Г.Б. / Suleimenov I.E., Moldazhanova A.A., Kopishev E.E., Yegemberdiyeva Z.M., Niyazova G.B.

352 – 360 On the Principle of Traductological Relativity: Re-Interpreting Schleiermacher / Suren Zolyan

498 – 507 Ръкописният българо-италиански речник на П. Маурицио да Кастеладзо от 1845 г. [The Manuscript Bulgarian-Italian Dictionary of P. Maurizio Da Castellazzo from 1845] / Магдалена Абаджиева, Марияна Цибранска-Костова / Magdalena Abadzhieva, Mariyana Tsibranska-Kostova

608 – 612 За някои преводи на романа „Тютюн“ на Димитър Димов [For Some Translations of the Novel „Tobacco“ by Dimitar Dimov] / Милена Катошева / Milena Katosheva

613 – 620 La mise en espace des formules stéréotypées dans le discours politico-médiatique: stratégie d’attraction / Wajdi Belgacem

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY / МЕТОДИКА

33 – 41 Современные парадигмы лингвистики и их значение для преподавания русского языка как иностранного [The Modern Paradigms of Linguistics and Their Implications for Teaching Russian as a Foreign Language] / Людмила Карпенко / Lyudmila Karpenko

42 – 48 Пословицы на уроке русского языка как иностранного в итальянской аудитории [Using Proverbs for Learning Russian as a Foreign Language in Italian Audience] / Оксана Беженарь, Мануэла Павоне / Oksana Bezhenar, Manuela Pavone

139 – 149 Планиране на съвременния урок по чужд език в контекста на дигиталната среда на XXI век [Planning the Foreign Language Class in the 21st Century Digital Environment] / Данаил Данов / Danail Danov

150 – 156 Обучение чрез казуси в специализираната подготовка на студенти по английски език [Teaching through Case Studies: English for Specific Purposes at University Level] / Мария Нейкова / Mariya Neykova

253 – 262 Глаголните категории вид, време, наклонение и залог в учебниците на гръцката образователна система [The Verbal Categories Aspect, Tense, Mood and Voice in the Educational Books of the Greek Educational System] /

Борис Вунчев / Boris Vounchev

263 – 274 Изграждане на социолингвистична компетентност в контекста на смесеното обучение за медицински цели [Developing Sociolinguistic Competence in the Context of Blended Learning for Medical Purposes] /

Теодора Вълова / Teodora Valova

343 – 351 Мястото на есето в обучението по български език като чужд [The Role of Essay in Teaching Bulgarian as a Foreign Language] / Мария Добрикова /

Mária Dobríková

468 – 478 Speech Disfluencies of Preschool-age Children Who Do and Do Not Stutter /

Yulia O. Filatova, Dobrinka Georgieva

479 – 487 Явление лексической паронимии как лингводидактическая проб­лема [The Phenomenon of Lexical Paronium as a Linguodidactic Problem] / Елена Стоянова / Elena Stoyanova

488 – 497 Shortening in the Language of the Navy / Galina V. Velikova

580 – 587 Attitudes of Bulgarian Language Teachers to Digital Competence / Tatyana Angelova

588 – 597 Лексикална интерференция в българската писмена реч на носители на руски език [Lexical Interference in the Bulgarian Written Language of Native Speakers of Russian] / Аглая Маврова / Aglaya Mavrova

598 – 607 Translanguaging as a Norm in Multilingual Education: An Example form Poland / Piotr Romanowski

LINGUODIDACTICAL ARCHEOLOGY /

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКА АРХЕОЛОГИЯ

53 – 61 Фантазиите на Възраждането – генеалогиите [The Renaissance Fantasies – Genealogies] / Георги Вълчев / Georgi Valchev

176 – 187 Чуждоезиковото обучение в Университета за национално и световно стопанство [Foreign Languages Teaching in the University of National and World Economy] / Димитър Веселинов / Dimitar Vesselinov

188 – 194 Методът на Франц Ан в чуждоезиковото обучение в България в края на XIX – началото на ХХ век [Franz Ahn‘s Foreign Language Teaching Method in Bulgaria at the Turn of the 20th Century] / Весела Белчева / Vesela Belcheva

299 – 307 Антон Никопит и неговият превод „Учения за децата“ (1850) в контекста на българо-гръцките културни връзки през Възраждането [Anton Nikopit and His Translation “Lessons for Children” (1850) in the Context of the Bulgarian-Greek Cultural Links during the Revival] /

Диана Иванова / Diana Ivanova

308 – 314 The Doctrinal Complex in the Cyrillo-Methodian Heritage (History Teaching Slavic Languages) / Liudmila Karpenko

361 – 369 Изучаването на чужди езици през Възраждането [Teaching and Learning Foreign Language during the Bulgarian Revival Period] / Мария Мицкова / Maria Mitskova

508 – 515 К вопросу о языке художественного текста русского романа XXI века [To the Question of the Language of Literary Text of Russian Novels XXI Century] / Алексей Манчев / Alexey Manchev

621 – 625 Нестор Марков и неговият принос в чуждоезиковото обучение в края на XIX и началото на XX век [Nestor Markov and his Contribution to Foreign Language Learning in the Late 19th and Early 20th Centuries] / Мария Ловджиева / Maria Lovdzhieva

OPEN FILE / ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ

375 – 387 Педагогическая инноватика в действии [Pedagogical Innovatics in Operation] / Галина Шамонина, Леонид Московкин / Galina Shamonina, Leonid Moskovkin

388 – 400 Формирование межкультурной компетенции при изучении иностранного языка в ходе урока-исследования [Development of Intercultural Competence in Teaching Foreign Language During the Research Lesson] / Леонид Московкин, Наталья Афанасьева / Leonid Moskovkin, Natalia Afanasyeva

401 – 408 Театр как культурный код русского языка [Theater as a Cultural Code of the Russian Language] / Валерий Ефремов / Valeriy Efremov

409 – 415 Бальные игры в обучении русскому языку как иностранному [Ball Games in Russian as a Foreign Language Teaching] / Надя Чернева / Nadya Cherneva

416 – 424 O песне на уроке русского языка [About Song in Russian as a Foreign Language Lesson] / Надя Чернева / Nadya Cherneva

425 – 432 Всемирная паутина как инструмент преподавателя XXI века [World Wide Web as an Instrument of a Modern Teacher] / Денис Букин / Denis Bukin

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

96 – 99 Български език като чужд за студенти медици [Bulgarian as a Foreign Language for Students in Medicine] / Иван П. Петров / Ivan P. Petrov

100 – 104 Нова българска практическа граматика за немскоезични [New Bulgarian Practical Grammar for German Speakers] / Савелина Банова / Savelina Banova

208 – 213 Лингвистичната персонология като нова приложна дисциплина [Linguistic Personology as a New Applied Scientific Area] / Юлияна Стоянова / Juliana Stoyanova

214 – 217 Бежанци и мигранти в португалоезичните литератури [Refugees and Migrants in Portuguese-language Literatures] / Дина Манчева / Dina Mantcheva

319 – 321 Първото цялостно научно изследване на морфологичната система на китайския език в България [The First Overall Scientific Research of Chinese Morphological System in Bulgaria] / Искра Мандова / Iskra Mandova

370 – 374 Изследвания и практики в образованието [Educational Research and Practice] / Анатоли Дешев / Anatoli Deshev

519 – 522 За някои особености на глагола в турския език [On Some Features of Verb in Turkish Language] / Милена Йорданова / Milena Yordanova

523 –528 Нов юбилеен сборник и нови надежди за българистиката [New Jubilee Collection and New Hopes for Bulgarian Studies] / Миглена Михайлова-Паланска / Miglena Mihaylova-Palanska

529 – 536 Настолна книга на българските унгаристи [A Handbook for the Bulgarian Researchers in Hungarian Language] / Лиляна Лесничкова / Lilyana Lesnichkova

631 – 635 Принос към чуждоезиковото обучение и модерната граматика на българския език [Contribution to Foreign Language Training and Modern Grammar in the Bulgarian Language] / Йорданка Трифонова /

Yordanka Trifonova